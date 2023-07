Dos almas socialistas

Las dos almas del socialismo, la de González y la de Zapatero, persiguen a Sánchez que ya eligió hace tiempo con cuál de las dos quedarse. De lo contrario no habría entregado tanta munición a los populistas de izquierda y a los nacionalistas. Él ha elegido un rumbo y un plan para vaciar de sentido la España constitucionalista que, con sus grandes aciertos y pequeños errores, surgió de la Transición.

González cree que, ante el "apocalipsis facha" que tanto airean los compañeros de su partido, si Feijóo se impone en las elecciones del 23J lo congruente sería abstenerse e impedir la implicación de la ultraderecha nacional en un hipotético gobierno. Naturalmente, si el que gana es Sánchez, tendrían que ser los populares los que hicieran lo propio para facilitar un ejecutivo formado por socialistas liberado del chantaje de la izquierda antisistema y de las presiones separatistas y bilduetarras. Feijóo ya se ha comprometido a hacerlo, no así el presidente del Gobierno que es quién aparentemente se muestra mayor inquietud por la presencia del partido de Abascal en la vida pública y en las instituciones. Es cierto que no es esa la partitura que se está tocando en algunos ayuntamientos donde los populares podrían haber permitido gobernar a la lista del PSOE más votada, y los socialistas haberle allanado el camino al PP. Ya que nadie está por establecer segundas vueltas en las votaciones, las reglas del juego tendría que acordarse por medio de un gran pacto y por escrito.

Rodríguez Zapatero, en cambio, es partidario del "no es no" consagrado por Sánchez. Dice inquietarle el "apocalipsis Vox" pero no se decide a mover un dedo para evitarlo. Autor de grandes pronunciamientos y tonterías solemnes como aquella de la alianza de las civilizaciones, es incapaz de encontrar el "mal menor" en un gobierno del adversario antes que permitir la escalada ultra. Entretanto, Ursula von der Leyen aplica la lógica europea y se declara tranquila ante un posible cambio de Gobierno en España.