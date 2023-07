El PP, ante las próximas elecciones

Todos los partidos y sus líderes mienten, entre otras razones porque a veces prometen cosas que luego no pueden cumplir y otras veces porque la realidad cambiante les obliga a ello. Sánchez dijo que, si pactaba con Podemos, no podría dormir tranquilo, y luego pactó y, por otro lado, hace un año Feijoó defendía que a veces es mejor perder el Gobierno que ganarlo desde el populismo, refiriéndose a Vox, pero ahora ha pactado con este partido.

Pero en España hay un partido campeón de la mentira que es el Partido Popular. Recordando algunas mentidas sonadas, injustificadas e importantes podemos citar cuando Mariano Rajoy prometió en campaña electoral que bajaría los impuestos y nada más ganar las elecciones los subió, la de la autoría de los atentados del 11M o el de las causas del siniestro del Yak-42, entre otras muchas. El PP miente para ocultar o atenuar sus verdaderas políticas. La que más le interesa es la económica. El 9 de junio de 2012, el Gobierno del PP pidió un rescate a la UE de 100.000 millones de euros que Rajoy negó que fuera un rescate, y al mismo tiempo hizo un recorte extra de 10.000 millones de euros en sanidad y educación y se les entregó a los bancos 100.000 millones de euros que salieron de nuestros impuestos.

Por qué alguien sensato confía en un partido que engaña en tales magnitudes y utiliza tantas mentiras para lograr sus propósitos. Hay personas a quienes no les importan los engaños y otras aceptan lo que quieren creer, siempre encuentran una explicación válida y se irían al abismo guiados por quienes les abducen, antes de aceptar la realidad. Esta es una cuestión compleja y muy estudiada que ya he analizado en estas mismas páginas. Podemos resumirla diciendo que no solemos ser racionales al votar. Es fácil ver por ejemplo con la bajada de impuestos que la mayoría de los votantes del Partido Popular vota en contra de sus propios intereses, algo que también ocurre en otros partidos pero en mucha menor medida.

El PP actualmente en la oposición, como es lógico, ha criticado al gobierno pues esa es una de las tareas de la oposición, pero otra cosa es cómo lo ha hecho en multitud de ocasiones sin fundamento alguno y sobre tonterías de nulo valor como por ejemplo por el posible uso injustificado del avión presidencial.

Lo que el PP no ha podido en ningún caso es ocultar los múltiples logros del actual gobierno como la ley de vivienda, la reforma del mercado de trabajo, la reforma de las pensiones, la ley de memoria democrática, la de eutanasia, el ingreso mínimo vital, la subida del salario mínimo, las leyes de igualdad, etcétera. Todos estos logros resultan insuficientes o mejor aún inapropiados a la ola de nacionalismo español excluyente tan en boga.

Dice Feijóo que "derogar el sanchismo, en definitiva, es derogar todas aquellas leyes hechas para las minorías que atentan contra las mayorías". Pero lo que pretende es lo contrario, proteger a las minorías privilegiadas eliminando impuestos a los ricos, a los bancos y las eléctricas y defender al gran capital frente al bien común. Derogar la ley de Vivienda es dejar a la ciudadanía en manos de los grandes especuladores. Derogar la reforma laboral, que ha conseguido el récord histórico de empleo, es imponer precariedad a los trabajadores. Derogar la reforma de la jubilación favorece a los planes de pensiones privados frente a las pensiones públicas. Eliminar el ingreso mínimo vital es dejar a más de un millón ochocientas mil personas necesitadas sin su beneficio. Derogar la eutanasia ataca al derecho a una muerte digna que no obliga a nadie a ejercerla. Derogar la Ley de Memoria Democrática atenta contra las víctimas de la dictadura y sus familias.

Ante las próximas elecciones los ciudadanos tenemos mucho que decir y para ello debemos refrescar el sentido común, la memoria y la dignidad.

¡En el próximo hablaré del gobierno!