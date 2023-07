Democracia significa unidad y libertad

Resulta que ahora ser demócrata es ser comunista. Y no saben qué es ser comunista. Apenas o nunca vivieron en tiempos del dictador. Y no conocieron el "contubernio judeo-masónico" que se inventó el general que se levantó contra el Gobierno legítimo de la II República Española. De las tres docenas de políticos de primera fila que actúan hoy en el panorama político nacional, una docena no había nacido cuando falleció Franco, otra docena tenía menos de diez años y solamente una tercera docena tenía más de diez, aunque varios no alcanzaban la edad de votar. Es decir, la mayoría no conoció los "rigores" de la dictadura, la falta de libertades, de opinión, de prensa, sexual, de derechos de las mujeres…

Prosperaron gracias a la libertad que se fue consiguiendo en la búsqueda de la democracia. Más que ellos fueron sus progenitores quienes vivieron ese tránsito hacia una convivencia pacífica, un camino de dolor y lágrimas, con centenares de asesinatos, aguantando pasos atrás, tolerando adversidades, utilización torticera de legislación anticuada… Crecieron a medida que crecía la libertad, resguardados de las restricciones, de las privaciones ideológicas. Pero quizá creyeron que desaparecían esas limitaciones solamente para quienes tenían cuota de poder, cosa que nunca perdieron. Aprovecharon la lucha de los demás pero no lucharon. Una vez que consiguieron su estatus comenzaron a oponerse. El no, el "yo no hablo de política" era su respuesta favorita mientras amenazaban con derogar derechos conquistados. E iban a la capital europea a difamar a los que aprobaban las normas en el Parlamento legítimo y democrático. Pero estando en el poder no se atrevieron a hacerlo, ya que las conquistas les venían bien (divorcio, aborto, ventajas sociales…) y con frecuencia son sus mayores usuarios. La oleada de discursos para decolorar la radicalidad de la extrema derecha se puede comparar con la de demonizar la radicalidad de la extrema izquierda. Todo es cuestión de poder económico. De estatus. Hoy muchas entidades públicas (comunidades autónomas, ayuntamientos, diputaciones) han "derogado" o lo intentan, la violencia machista, le han retirado el valor de delito, precisamente durante la semana que separó el mes de junio del de julio en que han sido asesinadas media docena de mujeres en diversos lugares de España. Medio siglo de lucha para consolidar derechos parece ahora derogar ese No permanente que nos predican día a día, uno tras otro con bulos, con la insistencia que practicaron en Alemania los que provocaron una contienda mundial. Niegan hasta el calentamiento del Planeta que estamos dejando a las nuevas generaciones mientras permiten que sigan deshumanizando a+ los inmigrantes, los refugiados, los desheredados de la Tierra, disimulando con términos equívocos y desfigurantes la violencia machista, disminuyendo el valor de las conquistas sociales con el aparente mantenimiento de normas pero retirando o menguando drásticamente los presupuestos para educación, sanidad, sostenimientos vitales para quienes lograron consolidar derechos y mantener la verdadera libertad. La unidad de España no se consigue apropiándose de una bandera y denigrando otras, rechazando al vulnerable, basándose en la matemática de estado, agrupándose forzadamente para superar esa matemática, sino ampliando derechos, integrando a los diferentes, acogiendo a las personas, elevando valores y no desprestigiándolos, practicando y elogiando los valores de la democracia.