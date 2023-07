Encuesta y resultado

Los españoles están divididos a la hora de valorar la importancia de las próximas elecciones generales. Según el sondeo preelectoral de 40dB, el 52% las considera más importantes y el 42% igual que otras. El porcentaje de los primeros es ligeramente superior entre los votantes del PP y de Vox. Los partidos, por su parte, coinciden en resaltar el carácter determinante de la cita. Unos, para evitar la entrada en el gobierno de la ultraderecha, otros, para desbancar a Pedro Sánchez. Todas las elecciones son decisivas, pero unas más que otras. La diferencia está en los cambios que el escrutinio ponga de manifiesto en el alineamiento del voto y en la dirección política del país. Hay quien advierte de la llegada a España de una ola reaccionaria que está invadiendo Europa. En Cataluña y, sobre todo, en el País Vasco se presagian movimientos electorales profundos, que tendrían consecuencias inciertas. Una victoria del PP borraría de un plumazo cualquier expectativa de continuidad de la línea seguida por el actual ejecutivo en la política nacional. Estas elecciones podrían ser las más rupturistas respecto a las anteriores de las celebradas desde 1977. La divergencia entre el PSOE y el PP nunca había llegado tan lejos.

El ambiente electoral refleja preocupación y nerviosismo, pero no da señales de que nuestro futuro esté en juego. La campaña se ha convertido en una discusión improductiva sobre quién miente más. Los políticos se desdicen sin ton ni son. La precipitación de la convocatoria ha obligado a los partidos a rellenar sus improvisados programas con propuestas repetidas, a las que han añadido algunas más novedosas, pero disparatadas. Se regalan los oídos con un reparto generoso de recursos públicos y se ignoran los verdaderos problemas, cuya solución define el rumbo de una sociedad. No hay un debate político auténtico, sino una ramplona competencia por ocupar posiciones de poder e imponer los postulados propios como dogmas. Cansados de la propaganda electoral, quizá lo único que esperan partidos y electores sea el veredicto de las urnas para ponerse en situación cuanto antes.

A falta de campaña, tal como debiera ser, tenemos la fortuna de recibir cada día un aluvión de encuestas, antes de que a partir del lunes siguiente debamos ceder por mandato legal todo el protagonismo a los candidatos. Las encuestas estiman por unanimidad que hoy el PP está más cerca de la victoria. El partido del centroderecha conseguiría más votos y escaños que el PSOE. La mayoría de los españoles también pronostican un triunfo de Feijóo. El 65% cree que ganará el PP y el 19% que vencerá el PSOE. Opina así una mayoría de los votantes de todos los partidos, incluidos los socialistas. Y un alto porcentaje de electores ya tiene decidido su voto. La suerte parece echada. No obstante, en algunos sondeos se aprecia una leve recuperación del PSOE y de dos de ellos se concluye que el resultado está aún abierto, pendiente de que después del cara a cara de mañana y de la evolución de la campaña en la última semana un sector del electorado de izquierdas resuelva sus dudas. En esos votantes se concentran los mensajes de Pedro Sánchez, con una intensidad creciente, y la atención general.

La distribución de los apoyos electorales permanece estable, con ligeras oscilaciones, y la discrepancia habitual de los cómputos del CIS, desde hace meses. En vista de lo cual, los partidos han tomado posiciones. El PSOE, el partido con mayor número de votantes distanciados e indecisos, intenta reconciliarse con los electores tentados a abandonarlo y cuyo voto necesita de forma imperiosa para al menos mantener el respaldo que obtuvo en 2019. El PP se arma de paciencia, confiado en que la campaña termine sin más sobresaltos. Vox, temeroso de sufrir una emigración de votos hacia el PP, tensa la cuerda con maniobras que le pueden arrastrar a una severa derrota. Y Sumar, con aspecto pálido, transmite la sensación de ser un artificio creado para desempeñar un papel complementario en una eventual reedición del gobierno de coalición. Los augures, sin embargo, no se arriesgan a vaticinar si uno de los bloques, descartados tanto el PSOE como el PP en solitario, logrará la mayoría absoluta. Las encuestas son claramente favorables al PP. Algunas aventuran una diferencia de más de cuarenta escaños. Pero ninguna permite descartar totalmente un resultado más equilibrado. De manera que conviene ir pensando en todas las posibilidades. Podría suceder, en el caso menos probable, que un partido ganara en votos y perdiera en escaños. O que el partido más votado no pudiera formar gobierno y el segundo partido sí. O que ninguno de los dos bloques fuera capaz de hacerlo, obstaculizado por una coalición negativa. Esta es la principal incógnita de las elecciones, que las encuestas no despejan a pesar de la tendencia que constatan de vuelta al bipartidismo. ¿Estamos preparados?