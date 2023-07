El éxito es cosa de guapos

Los guapos, los atractivos, los que tienen mejor presencia y apariencia física lo suelen tener más fácil en la vida. No es una regla exacta, pero, por norma general, tienen menos trabas, aunque sea de forma inconsciente y pese a que en los últimos años se han tratado de derribar estos sesgos mediante los currículums ciegos, en los que no hay fotos. Pero son pasos inservibles, porque la buena presencia (no confundir con vestir caro, no tiene nada que ver) continúa siendo esencial para aquellos que quieren ganar puestos en el juego social, que otros preferimos ver desde la barrera.

El fenómeno ha sido bien estudiado desde la psicología y se le ha puesto nombre. Se le conoce como "efecto halo", una teoría que viene a sugerir que las personas más atractivas suelen ser percibidas por los demás de una manera más positiva, lo que influye en la forma que se les trata social y laboralmente. Suelen ser evaluados como más competentes, más exitosos, más sociables… Aunque sea mentira. Uno de los primeros estudios sobre este tema, y de los más conocidos, lo realizaron los psicólogos Karen Dio, Ellen Berscheid y Elaine Walster en 1974. Su objetivo era determinar cómo la apariencia física incluye en las evaluaciones y en las oportunidades sociales y para llevarlo a cabo los investigadores presentaron a los participantes fotografías de varias personas acompañadas por breves descripciones de sus respectivas personalidades, sin entrar en muchos detalles. Los investigadores pidieron a los participantes que evaluaran a estos sujetos en función de una serie de características personales como la amabilidad, la competencia o el éxito en la vida. Los que eran más atractivos fueron evaluados más positivamente. Más sorprendente es el estudio que a mitad de los noventa realizaron los economistas Daniel Hamermesh y Jeff Biddle en el que analizaban la relación entre el atractivo físico y los salarios en el mercado laboral. Descubrieron que las personas con una apariencia física más atractiva recibían mayores retribuciones en comparación con los feúchos. En la misma línea un estudio publicado en una prestigiosa revista sobre psicología aplicada ("Applied Psychology") firmado por Timothy Judge y Daniel Cable, examinaba la relación entre el atractivo físico y el éxito laboral. La muestra estaba formada por 20.000 personas. Amplísima. Los resultados demostraron que había una relación significativa entre el nivel de ingresos y el estatus de los participantes. Los más atractivos tenían unos mejores salarios y ocupaban unas mejores posiciones en su empresa. Otro hallazgo importante fue que en esto el sexo no influye. El efecto del atractivo físico sobre el éxito laboral era similar tanto para hombres como para mujeres. Más apegado a España, las psicólogas Mercedes Borda y Marisol Llera examinaron la influencia del atractivo físico en la selección del personal. Las investigadoras llevaron a cabo una simulación de procesos de selección de personal y encontraron que las personas más atractivas eran las que recibían una mayor puntuación, independientemente de su currículum y de sus logros. Otros investigadores españoles, Eva Cifre, Pilar Escotorín e Isabel Hombrados-Mendieta exploraron la influencia del atractivo físico sobre el liderazgo. Encontraron que los líderes que eran percibidos como más atractivos físicamente eran evaluados también de una forma más positiva en términos de competencia y de habilidades de liderazgo. Relacionada con esa última línea, otra investigación en América señala que había una relación positiva entre el atractivo y el éxito empresarial, porque los empresarios percibidos como más atractivos eran también aquellos que tenían más facilidades para encontrar financiación para sus empresas y proyectos. En realidad, el "efecto halo" sobre el que se asientan todas estas investigaciones vienen de muy atrás. Lo acuñó el psicólogo Edward Thorndike en una investigación sobre evaluaciones militares. Observó que los oficiales tendrían a evaluar a sus subordinados de una forma más global. Es decir, si destacaba en alguna habilidad particular era más fácil que se le atribuyeran también otras cualidades positivas. Es un claro ejemplo de que nuestros juicios siempre están sesgados y nos dejamos llevar por atributos periféricos.