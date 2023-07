Las tentaciones de Diego Canga y de los socialistas

Sabemos del (hasta ahora) candidato del PP en Asturias, Diego Canga, que es un hombre polifacético y que siente debilidad por la música. Si tras un encuentro electoral en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA, el pasado mes de mayo, se puso a tocar el piano (los acordes de un blues en do), esta semana, durante una visita al espacio de acción socio-educativa para niños, adolescentes y jóvenes Arkuos, en Langreo, vio una guitarra eléctrica y Volvió a caer en la tentación (esta vez se marcó un punteo en re). Y como es aficionado a las redes sociales (¿quién no?) subió a Instagram el vídeo en el que muestra su destreza con las seis cuerdas... y una explicación: "Hoy he visitado @arkuos_langreo y no me he podido resistir".

Hablando de tentaciones, sesenta socialistas asturianos de la "vieja guardia" llamaron a filas hace días: firmaron un manifiesto en el que llaman a votar a Pedro Sánchez. Mal deben barruntar la cosa para que salgan socialistas a pedir a socialistas el voto para un socialista. Es como si un batallón de obispos saliera en procesión para pedir a otros obispos (y demás curia diocesana) que no caigan en la tentación y que sigan creyendo en Dios.