La sidra nos une y nos hace mejores personas

Me siento muy feliz y honráu de que me eligierais para ser el pregoneru de esta gran fiesta de Asturias, porque no se entendería el veranu en Asturias sin el festival de la sidra de Nava, que le rinde los máximos honores a la bebida más identitaria de todos los asturianos. Nada nos une más y define nuestro carácter y forma de ser, valores como la amistad, hospitalidad, el ser anfitrión, la generosidad, aceptación y solidaridad, tan escasos en este mundo en el que vivimos, con una sociedad cada vez más egoísta y hermética, con una fractura social cada vez más grande.

La sidra nos une, nos iguala, es la más integradora y plural que nos hace ser mejores personas y dice muchísimu de todos los asturianos. Nos tenemos que sentir tremendamente orgullosos de nuestra cultura, la asturiana, que nos hace ser queridos y bien recibidos allá donde vamos.

Ser asturianu resume las cualidades que anteriormente cite y nos da un prestigiu como sociedad. Somos queridos y se nos aprecia. Los asturianos caemos bien y la sidra es la causante principal de que esto sea así. Cuando los días se me vuelven cuesta arriba y uno anda con la moral un poco más baja de la cuenta y parece que todo se atraganta, hacer una parada, quedar con unos amigos y tomar unos culetes es la mejor receta que conozco. No hay psicólogo en el mundo ni terapia que supere esto. La sidra es alegría y bienestar, que hace que un día torcido se endereche.

La sidra forma parte de mi vida desde que tengo usu de razón. Me crié con ella en mi casa. Mi padre fue llagareru a una pequeña escala; hacíamos para el chigre y también vendíamos un poco. Tengo presente perfectamente el recuerdo de cuando se mallaba en el bar con los mallos y en la duerna. Donde hoy es uno de los comedores de Casa Marcial, estaba el llagar y tres toneles, que yo por aquel entonces los veía grandísimos, pero no lo serian tanto viendo el tamaño del comedor. Ese olor de la sidra, ese olor de la magalla, la sidra dulce, ver cómo iba evolucionando la fermentación, los trasiegos, esos vinagres que había en casa en garrafones con madres antigües que eran de una calidad increíble y, a la hora de corchar, yo llegaba de la escuela, azotaba el maletu y poníame a lavar les botelles a mano. Era un momento muy emocionante y que todavía tengo ese olor y los recuerdos muy latentes. Siendo un monicaco con apenas 6 años, ya mi padre me la daba a probar en todos sus estados.

Soy sidreru por naturaleza. Una buena botella de sidra a su temperatura, bien escanciada con una tortilla, unas sardines en esta época o un centollu, no hay nada que lo iguale. Es más, como empieces con ella, ya te pueden poner el mejor champagne que no la vas a cambiar. Es algo que comprobé por mi mismu y experimenté con muches otres personas.

En Casa Marcial, a pesar de ser un restaurante, con una oferta de cocina muy concreta donde a priori la sidra tien menos cabida, siempre hicimos una apuesta muy firme en su defensa. Tuvimos temporadas donde recibíamos a todos nuestros clientes en el jardín con un trozu de quesu y un culete. Era nuestra carta de presentación y dar un mensaje inequívocu de que estamos en Asturies, muy orgullosos de lo que hacemos aquí. También incorporamos las sidres que se están haciendo con diferentes métodos de elaboración. Me siento muy satisfecho desde el máximo respeto de que desde Casa Marcial fuimos pioneros en encajar la sidra sin ningún complejo y tratarla de tú a tú como un vino.

Hoy en el restaurante hacemos un maridaje de sidres para nuestros menús. Tenemos unas 50 sidres en la carta de diferentes zones: Gipuzkoa, Francia, Alemania, Suecia, Suiza, Estonia, Noruega y Canadá. Entiendo que es la mejor forma de prestigiar la nuestra, ya que no hay mejor forma de poner en valor lo de unu que respetando lo que se hace por el mundo y conociéndolo. Por eso os puedo garantizar que la sidra de Nava ye diferente, tiene su propia personalidad muy singular. En una época donde la globalización nos invade todos los ámbitos de la vida y aún más en este mundo de la gastronomía, el hacer una sidra con una entidad reconocible y hacer les coses con un estilo y personalidad propia cada vez ye más difícil. Aquí recogisteis el legado de la generaciones anteriores, su saber hacer y con la incorporación de les nueves tecnologies que ayuden a incrementar la calidad, luego les condiciones climatológiques de esti conseju son les más idónies para hacer que la sidra de Nava sea única y diferente al restu.

Tengo muchos recuerdos en esta villa. Siendo un guaje vine muchas veces con mi padre a espiches al llagar de Manolo Zapatero. Mi padre era muy amigu de Victor, un grandísimo restaurador de Gijón, donde siempre compraba la sidra aquí. Su casa fue mi primer trabajo como pinche de cocina, con tan solo 15 años.

Os contare una anécdota para que veáis por qué me enamore de la sidra de Nava. Víctor era un gran bebedor de sidra, era mi jefe pero también ejercía un pocu de tutor, ya que yo era un rapaz por aquel entonces y Gijón en aquel momentu me quedaba algo grande. Por les noches, en los primeros meses de mi estancia allí, me solía acompañar hasta casa para que fuera más seguro. Él siempre tomaba unes botelles a eses hores, no la escanciaba, tenía el vasu en la barra posadu y levantaba la botella unos 20 centímetros, echaba unos culetes muy pequeños y muy a menudu. Decía que si la sidra no era buena, que ya podías escanciarla desde lo más alto de la torre Eiffel que por eso no iba a mejorar.

Yo al pocu tiempu perdí el miedu pa ir solo a casa, pero me quedaba con él por les noches a escuchar sus histories, que eran muy interesantes, aunque a veces repetides. Pero mi objetivo real de quedarme era que de vez en cuando me convidaba con un culete y a mi me sabia a gloria. Era cuando a él le apetecía. Como os podéis imaginar estaba ahí a la expectativa a ver cuando me tocaba otra vez. Entendí con el paso del tiempu que quizás por mi edad no me los ofrecía de seguidu. En esa época me empecé a enamorar de la sidra de Nava.

Tenemos sidra de Nava en todos mis restaurantes, eso es innegociable. Paro en esta villa a tomar unas botelles con cierta frecuencia. Menos de lo que me gustaría, aunque desde ahora se que lo voy hacer más por todo este cariño recibidu.

Espero poder venir a este gran festival todos los años y disfrutar como en vecino más de una fiesta única. No me imagino ningún sitio en el mundo para estar mejor, que este fin de semana en Nava. Os deseo de todo corazón que disfrutes del festival, que lo paséis en grande. ¡Viva Asturias, viva la sidra y viva Nava!