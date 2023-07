Prefiero creer, por respeto a la inteligencia, que un careo entre candidatos no trastoca decisivamente el sentido del voto. Pero sí puede influir en el ánimo electoral, que se encuentra parece ser decantado aunque no lo suficiente para despejar la posibilidad de un nuevo bloqueo tras el 23J. Sánchez y Feijóo lo midieron; desde la palpable excitación indignada del presidente del Gobierno a la contundencia medida del aspirante del PP. Según estimaciones, la mayoría piensa que el segundo se impuso al primero, que no fue capaz de explicar los logros de su Gobierno, obstinado en sacar a relucir el famoso "pegamento de Vox" hasta hacer de él un artículo manoseado e ineficaz frente al adversario, que lo retó en un golpe de efecto a disipar esos temores ultras con un pacto para abstenerse y dejar gobernar al más votado. Feijóo ya había insistido antes en ello, no era nada nuevo, como tampoco lo son el resto de argumentos manidos de esta campaña, pero la escenificación con la firma incluida aportó cierta veracidad al ofrecimiento. Sánchez, para escabullirse, invocó reiteradamente a Vara, como si todo el mundo lo conociese o estuviese al tanto de lo ocurrido en Extremadura para establecer comparaciones. Feijóo, en cambio, abusó menos del paradigma murciano de Vox.

Sánchez utilizó el "tú más" para sacudirse la fama de trolero. Los dos candidatos se acusaron recíprocamente de mentir, pero el popular colocó la frase definitiva cuando le reprochó al socialista que el problema estaba en no distinguir la verdad de la mentira. Tampoco pudo Sánchez beneficiarse de los éxitos macroeconómicos porque la economía doméstica y la caída del poder adquisitivo se han convertido en el gran problema de las familias españolas. Ni de las medidas contra la violencia machista por haberse vuelto contra él la "ley del sí es sí", que su oponente manejó con destreza. Incluso, cuando desquiciado, le reprochó a Feijóo que sacase a pasear el Falcon, este tiró de retranca gallega: "No, el que lo saca a pasear es usted".