Un geógrafo comprometido

Se cumplen justo en estas fechas 15 años (si bien ya nos conocíamos de años antes) desde que Rafael Menéndez Fernández, mi amigo Rafa, me invitase de forma generosa a participar en un curso de verano allí donde las tierras y montañas de Asturias se funden con las hermanas gallegas: en los dominios de Ibias, regados por el río homónimo, tributario del Navia, y colindantes con Fonsagrada y Suarna. Un rincón alejado pero hermoso, donde la naturaleza muestra toda su intensidad y esplendor. Allí mismo, al noroeste de San Antolín y en la misma raya asturgalaica, en la pequeña aldea de Riodeporcos (de tan solo 10 habitantes pero... con paridad absoluta, pues son 5 hombres y 5 mujeres), perteneciente al concejo de Ibias, sobre el Navia, en pleno Occidente asturiano, Rafa encontraba descanso, paz y relajación tras el ajetreo de ese curso de verano.

Dice esto bastante de la sencillez y tranquilidad que caracterizaban a Rafa; con qué poco se encuentra tan a gusto. Dos virtudes que se completaban con su faceta de hombre bueno. Rafa era una persona con la que se podía conversar "quedamente", despacio, sin discusiones. Tenía una mirada tranquila, como su forma de ser. Cierto es que cada uno tenemos la personalidad y el carácter que tenemos, pero por encima de las particularidades propias dominaban esas señas de identidad tan suyas. "Fuimos nacidos" en el mismo año, aunque los 64 que yo tengo ahora él todavía no los había cumplido.

Fue doctor en Geografía por la Universidad de Oviedo en octubre del año 2000, fijando su atención en los problemas de la articulación territorial del Oriente asturiano. Tesis que le dirigió Fermín Rodríguez Gutiérrez, catedrático de Análisis Geográfico Regional de esa Universidad, compañero inseparable, firmando ambos múltiples investigaciones y publicaciones sobre espacio rural, desarrollo local y territorial y análisis comarcal e impulsando el Centro de Cooperación y Desarrollo Territorial (CeCodet) desde el chalet de Figaredo. En estas labores es donde se manifestó como un verdadero geógrafo comprometido con la sociedad, el paisaje y el territorio. Su visión, sus planteamientos y sus propuestas son el mejor reflejo.

Durante un dilatado periodo de tiempo, a partir de mediados de los años 80, ejerció su trabajo como profesor de Educación Secundaria (profesor de Bachillerato que siempre dijimos), desempeño que le trajo también a tierras salmantinas: Vitigudino, Guijuelo y Alba de Tormes. Luego se adscribió al Centro de Formación e Innovación Educativa (CFIE) de Salamanca. Precisamente durante este tiempo y desde ahí, ya iniciada la centuria del nuevo milenio, a partir de 2006, colaboró muy activamente con nuestro departamento de Geografía. Promovió la realización de cursos de formación y actualización para profesores en los que participamos distintos miembros del departamento. Impartió docencia en diversas asignaturas como profesor asociado, cubriendo generosamente varias veces las bajas y huecos que por distintos motivos se fueron produciendo. ¡Vaya si se notó el tiempo que estuviste entre nosotros, Rafa!

Fuiste, en fin, un geógrafo de pies a cabeza, un amigo, un compañero. Una persona tranquila y generosa, amable. No quiero llamar a esto obituario. Prefiero que sean unas líneas de recuerdo de ti y de tu amistad, de los ratos y tiempo que compartimos, y una despedida escrita con el corazón abierto y preñada de emoción y cariño. Todavía hablábamos por whatsapp hace tan solo 10 días, comunicándome tu participación en la publicación "Asturias ante el reto demográfico", editada por el RIDEA y de la que me mandaste reseña de su presentación. Por eso me has dejado más descolocado, amigo. He quedado algo tronzado, pues has marchado pocos días después de que lo hiciera otra gran compañera, amiga y geógrafa como fue Lola Brandis. Me has empañado de tristeza estos días de julio tan radiantes y calurosos del estío castellano y leonés que tú bien conociste (y padeciste).

Rafa, guaje, ya estamos echándote de menos ¡ho! Un abrazo enorme allá donde estés, compañero del alma; seguro que desde allí podrás contemplar con gusto –y recordar tu Riodeporcos tan relajante–. Te deseamos, como reza la locución latina, "sic tibi terra levis".