Mi maestro fue una persona extraordinaria. «Mi» denota posesión, como bien se encarga de recordarnos la traducción española del tema central de «The sound of music» («Sonrisas y lágrimas»). Pero, en este caso, la tenencia es cierta. Aunque el maestro lo fue también de unos 40 compañeros de clase, le siento especialmente mío. Y digo «fue» porque desgraciadamente ya no está entre nosotros. Su vida transcurrió entre 1923 y el año 2000. Su nombre, Josep María Gené Jordana, de vocación maestro de escuela.

Mi cerebro derecho estaba bien cuidado en casa, con mis padres y abuelos. El amor era el caldo que lo nutría, además del alimento material típico de una casa de agricultores. La parte izquierda se «formateó» en la Escuela Nacional de Niños del pueblo (Sant Ramon, La Segarra, Lleida), donde el Sr. Gené lidiaba con un grupo masculino con edades entre los 7 y los 14 años. Siempre tuvo claro que la manera de educar se fundamentaba en la disciplina, el rigor y el ejemplo. Su lenguaje preferido eran las matemáticas. Viví de renta en etapas posteriores, de lo que había aprendido durante la infancia. Sabíamos plantear lo que entonces se denominaba «regla de tres», resolvíamos problemas mediante ecuaciones de primer y segundo grado, calculábamos raíces cuadradas y cúbicas, y nos iniciamos en la «Matemática moderna», basada en conjuntos y posteriormente en el sistema binario digital de ceros y unos. No solo sabía matemáticas, sino que sabía enseñarlas.

Una de sus lecciones preferidas era lo que se entendía por «Mínimo Común Múltiplo» y «Máximo Común Divisor». Nos proporcionaba varios números y debíamos encontrar estos dos elementos comunes. Yo entendía la oportunidad de las preguntas, sabía cómo calcularlas, pero tardé varios años en comprender su profundo significado social. Fue entonces cuando me planteé la necesidad que existiera otro elemento compartido, no utilizado en clase, pero con una enorme necesidad en la vida real. Me refiero al «Máximo Común Múltiplo». Sería muy importante disponer de este componente para aunar y aumentar nuestros objetivos comunes. Ya no podemos contentarnos con un mínimo compartido, los problemas que nos acucian requieren plantear unos máximos para toda la humanidad. La globalización económica es imparable, el cambio climático y sus consecuencias son universales, la inteligencia artificial y las implicaciones de su desarrollo ocupan la actualidad. En definitiva, todo lo que concierne a las relaciones humanas debería compartir unos valores máximos que resultaran en un beneficio global. Vean sino el artículo de Johan Rockström y cols, «Safe and just Earth system boundaries», publicado recientemente en «Nature». https://doi.org/10.1038/s41586-023-06083-8 y el editorial que le acompaña: «A measure for environmental justice». «Nature» 2023;618:7.

Si mal no recuerdo, el cálculo de los elementos comunes, ya sean máximos o mínimos, múltiplos o divisores, partía del desmenuzamiento del valor de cada número en las potencias de 2, 3, 5 y así sucesivamente. Es decir, desde el análisis de las partes se llegaba a los lugares compartidos. Esta forma de actuar sigue siendo válida para resolver los problemas que se analizan. De lo particular a lo general, de lo más simple a lo más complejo, desde lo individual a lo social. Pero con la pretensión de máximo para todas las soluciones. Puedo entender que para algunas organizaciones políticas, especialmente en el momento de las coaliciones, alcanzar el mínimo común puede ser todo un objetivo en sí mismo. Pero podemos añadir que nada impide plantear una meta en lo máximo, aunque muchas veces resulte esquivo. Encontrar una aguja en el pajar es harto complicado, pero no es imposible si conocemos cómo es la aguja que buscamos y sabemos que se perdió en el pajar donde nos hallamos.

Hurgar en el recuerdo de los maestros puede resultar muy útil en estas ocasiones. Es posible que Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) y Ludwig van Beethoven (1770-1827) coincidieran únicamente en una ocasión, en Viena en el año 1787, pero la influencia del primero sobre las obras del compositor de Bonn, es un hecho indiscutible. Quizás un aspecto poco conocido es el papel que jugó la Sinfonía número 40 en sol menor, K. 550, de Mozart, en la composición de la famosa Sinfonía número 5 en do menor, op. 67, de Beethoven. El musicólogo alemán Gustav Nottebohm (1817-1882), gran estudioso de las partituras de este compositor, fue el primero en anotar las semejanzas existentes entre algunos fragmentos del tercer movimiento de esta famosa sinfonía y el final de la obra mozartiana. Similitudes que no podían deberse a un hecho circunstancial sino que se trataba de la misma serie de sonidos, aunque en diferente tonalidad y rango. El hecho es más apreciable si se escucha primero el tema de Mozart y a continuación el del alumno. Una buena ocasión para recordar ambas sinfonías.

¡Qué gran discípulo para tan excelente profesor! Tal como decía al inicio, mi maestro, en el círculo en el que se movió, también fue una persona extraordinaria. Como lo son la gran mayoría de individuos que dedican su trabajo a enseñar. Sirva este pequeño recuerdo como homenaje a todos los que moldearon nuestros cerebros y los hicieron capaces de distinguir las cosas importantes de la vida.