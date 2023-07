Mal hasta el apuntador

Una conversación tiene sus códigos, igual que los tiene una entrevista, y qué decir de los códigos que han de marcar un debate. En este caso, los debatientes se juntan para discrepar, faltaría más. La discrepancia, por decirlo de un modo viejo, es la madre de la ciencia de la palabra, pues el hombre y la mujer nacieron para estar en desacuerdo. En principio, en todo, y luego, poco a poco, ya se van buscando modos de acuerdo para que la sangre, por Dios, no llegue al río. Si uno cree que el debate es algo así como la búsqueda más lenta de un armisticio es que creemos que del desacuerdo también surge el diálogo, que es la parte de debajo de cualquier encuentro entre quienes discrepan. Don Emilio Lledó, maestro de tantos, nos enseña que dentro de todo sí hay un pequeño no, y viceversa. Dejar que afloren los noes y los síes, y que ni unos ni otros se obturen, sino que dejen un poco de puerta abierta, es hábito, y necesidad, de la inteligencia.

Pero los hombres y las mujeres, cada uno o cada una a su modo, nos hemos acostumbrado a pensar que nosotros tenemos la razón y que los demás van por el mundo con las razones rotas por el forro. Una vez me dijo Javier Pradera, ilustre editor, columnista y jefe de Opinión de El País en la época de la Transición: "Juanito, no te cargues de razón". Lo hacía cuando yo era casi un adolescente y sentía que todo lo que decía iba, exactamente, cargado de razón. No entendí lo que eso significaba hasta que, algún tiempo después, mi hija me advirtió: "¿Y si tú fueras igual que aquellos a los que criticas?".

El periodismo es un oficio muy cargado de razón, aunque no necesariamente de razones. Esa carga siempre busca la culpa en los otros y la razón en el que considera que tiene todas las pruebas a su favor. ¿Y la política? La política es aún peor, pues es un oficio destinado a la autocomplacencia y a la ausencia feraz de la autocrítica. Cualquier político de cierta relevancia suele tener a su alrededor un incensario con el que él mismo o sus ayudantes lo ungen antes de salir de casa, o del partido, al llegar al lugar de sus reuniones o, cuando esto ocurre, tiene que hablar ante público adicto.

Esta tendencia a creer que todo lo que haya dicho o hecho va a misa ha sido exacerbada por la impunidad de las redes, donde su partido o sus amigos los eximen de la autocrítica para, además, elevarlos con halagos al altar de la infalibilidad. De repente ese nirvana se quiebra y sucede lo que pasó anteanoche en las cadenas de Atresmedia. Un político que ha sido aupado a la máxima magistratura de su partido para hacerse cargo de las indecisiones de Pablo Casado y que ahora aspira a gobernar España se enfrentó a otro que lleva cinco años en el poder y aún hasta ahora no se había confrontado con alguien que le llevara así la contraria.

Este duelo Feijóo-Sánchez, de los que todos los listos que formamos parte de la escuela del periodismo nacional mantenemos nuestros respectivos prejuicios, parecía hecho para que se produjera un vuelco, como se dice ahora, electoral. Y lo que pasó fue que el que parecía que iba a irse noqueado resultó ser vencedor según todos los que, acabado el debate, establecieron el resultado como si hubieran estado viendo un partido de fútbol. Feijóo 8, Sánchez 2, por usar una de las más terribles derrotas del equipo de fútbol por el que apuesta el presidente del Gobierno.

A Pedro Sánchez, pues, se le podría aplicar aquella frase que escribió un poeta loco en una pared de Quito: "Cuando teníamos las respuestas nos cambiaron las preguntas". El presidente Pedro Sánchez se sentó después de arbitrarse unos ligeros paseos, mientras que el aspirante Feijóo seguía aferrado a su sonrisa y a su silla, así que parecía un símbolo de su sitio en el mundo: el del ilusionado aspirante. Ya en el primer mandoble se sabía que todo el pescado estaba vendido, porque el aspirante hizo de ganador y el previsible ganador se sintió herido en la lona.

Perdió sin salir al ring, por decirlo en boxeo. A partir de ahí ocurrió que todos perdieron los papeles, incluidos, y que me perdonen, porque ya se sabe que perro no come carne de perro, los moderadores. No moderaron, no podían moderar, seguramente, porque aquel tsunami se los tragó, de modo que ni siquiera tuvieron ocasión de decir que así no se hace. Pero ellos los dejaron hacer, y al final lo que sucedió fue que la victoria fue de uno y no de otro, del otro fue la derrota, pero para mí que perdieron ambos, porque no tuvieron nunca piedad de sí mismos y, lo que es peor, piedad del otro. Y sin piedad todo se embarranca.