Investigadora pionera, excelente compañera y gran deportista

RAE. SEÑALAR (4): llamar la atención hacia alguien o algo, designándolo con la mano o de otro modo.

El ciudadano español tiene ya asumido que en el curso de una campaña electoral va a contemplar y escuchar todo tipo de espectáculos y estridencias. Aun así, y por desgracia una vez más, asistimos estos días con estupor al señalamiento interesado de un grupo político como depositario de todos los males de la tierra, por parte del principal partido de la izquierda en la región.

El Presidente en funciones del Principado de Asturias ha declarado a los medios de comunicación que hablará con todos los grupos “democráticos” del parlamento recientemente constituido… menos con VOX. La presidenta de la FSA de Asturias, Sra. Lastra, directamente nos denomina “fascistas” (vuelvo a la RAE: actitud autoritaria y antidemocrática que socialmente se considera relacionada con el fascismo). Al día siguiente de formalizarse el pacto de gobierno en el Ayuntamiento de Gijón, personajes a los que no haré publicidad, volcaron en la prensa regional todas sus fobias ideológicas describiendo la llegada de VOX al mismo tal y como si se abrieran las puertas del apocalipsis. Todo esto llevaría a la hilaridad si no fuera por los ejemplos que nos describe la historia. Reciente y no tanto.

El que el político o sus voceros señalen como culpables de todo a un determinado grupo, siempre acarrea estallidos de violencia cuya gradación depende de la situación económica y social de la ciudadanía. Miles de cristianos protestantes franceses, de orientación calvinista, son asesinados en Francia en 1572 por la intensidad del odio político y religioso fomentado en el pueblo por el partido católico y los voceros de la época: los sacerdotes extremistas. Tras las penurias de la República de Weimar, el partido nacional socialista inyecta en las mentes de los alemanes el odio al pueblo judío como responsable de todas sus desgracias, a través de las técnicas modernas de publicidad y propaganda, con los resultados que todos conocemos. El genocidio de Ruanda fue un intento de exterminio de la población tutsi por parte del gobierno hegemónico hutu en 1994, en el que se asesinó aproximadamente al 70% de los tutsis, precedido por el señalamiento de estos últimos como responsables de las diferencias sociales entre uno y otro bando. Se me puede tildar de exagerado, pero la distancia entre el señalamiento y el pogromo solo depende de la insistencia y la contumacia del vocero.

Y es que, además, la cuestión siempre se sustenta en una gran mentira que, como dijo el perturbado de Joseph Goebbels, repetida mil veces se trasforma en dogma asumido. VOX es un partido democrático que defiende la Constitución de 1978 como norma suprema de convivencia entre los españoles. Que quiere la limpieza y el correcto funcionamiento de sus instituciones. Que si pretende mejorar o modificar las leyes, lo hará a través de los cauces procedimentales establecidos, presentando sus ideas y su programa político a la opinión de los españoles a través del proceso electoral. Que acaba de presentar a los medios (6/07/2023) un programa político de 381 puntos, estructurados en 20 grandes bloques, llenos de sentido común y en los que se reta a cualquier “ideólogo aficionado” a que demuestre en cuál de ellos se atenta a la democracia a través de procesos de ruptura, revoluciones y algaradas como han puesto en marcha recientemente en nuestro país otros que se auto etiquetan grandilocuentemente como demócratas.

Me consta que, en el principal partido de la izquierda, en este nuestro querido Principado, todavía militan personas con sobrada capacidad profesional y no exentos de sentido común. Por el bien de la convivencia, hagan ustedes ver a los amigos del señalamiento el peligroso camino que pueden emprender. Hoy se llama fascista a un concejal y mañana su coche aparece destrozado. Una sociedad democrática y políticamente sana se basa en el debate reglado de las ideas. Dejemos las demonizaciones para pueblos menos civilizados.

Un montón de chicas comenzaron a estudiar Ciencias Biológicas en la Universidad de Oviedo, a finales de la década de los 60. El elemento femenino abundaba en aquella primera promoción de futuros biólogos de la Universidad de Oviedo y, entre aquellas jóvenes, estaba Concepción Pérez García, Mary Conchi. En la residencia universitaria y en la facultad trabó profundas amistades que duraron toda su vida. No le resultaba difícil, era amable, dicharachera y sobre todo una excelente compañera, además de una gran deportista del balonmano femenino de aquella época. Varios licenciados de aquella primera promoción nos incorporamos en esta nueva facultad, consecuencia de la falta de profesorado en aquellos inicios, y comenzamos a desarrollar nuestra carrera investigadora.

Ese fue el caso de Mary Conchi, que pronto se sumó al equipo de Isabel Moreno, una bióloga marina que vino de la Universidad Complutense. Con su compañera Floren, se embarcaban periódicamente en un remolcador de la entonces Escuela Náutico-Pesquera para recoger y analizar el zooplancton marino de la zona de Gijón, iniciando de esta forma las primeras investigaciones sobre el plancton marino del Cantábrico.

Pero su relación con la fauna marina no se limitó al plancton. Los peces y la pesca también fueron motivos de su interés. Estaba encargada de recoger muestras de los bonitos cantábricos durante la campaña estival y enviarlos al Instituto Español de Oceanografía para monitorizar su población y, al final, echaba un vistazo a todo cuanto pez raro era desembarcado en la rula.

Dedicó especial atención a los cetáceos recopilando la información sobre los mismos durante más de 30 años, pagando los gastos de su bolsillo durante más de una década, y elaborando los informes de varamientos para el Principado durante otras dos.

De Gijón de toda la vida, enviudó joven. Perdió a su marido en un trágico accidente de montaña, pero siguió adelante con sus tres hijos y un gran esfuerzo. Fue muy querida por su familia, sus compañeros y sus amigos, y siempre tuvo el apoyo de su amiga, colega y comadre Floren. Profesora Titular de Zoología nunca tuvo, ni quiso, cargos académicos, pero era una gran docente, a la que los alumnos siempre otorgaban las mejores valoraciones. Era amable y resultaba fácil trabajar con ella y ponerse de acuerdo en todo aquello que fuera necesario.

