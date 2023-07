Un planeta azul ¡y verde! La vida no podría ser posible sin el agua, pero tampoco sin las plantas, unos seres vivos fascinantes que generan el oxígeno que respiramos, capturan el CO2 y nos proporcionan alimentos, diversos materiales, medicinas, cosméticos y fuentes de energía sostenible, pero históricamente relegados a una categoría inferior a los animales en la escala evolutiva. Nada más lejos de la realidad, sin embargo. Las plantas son seres evolutivamente superiores en muchos aspectos. Poseen el don de la "inmortalidad" ya que, con excepción de las plantas anuales o bianuales, pueden crecer indefinidamente a partir de nichos de células madre. Como no pueden desplazarse, son capaces de adaptarse a su medioambiente, modificando su forma de crecimiento y fisiología para lograr la supervivencia en ambientes desfavorables, colonizando una gran diversidad de hábitats. Y poseen "sentidos", distintos, pero funcionalmente similares a los de los animales.

A pesar de ello, la investigación en plantas no resulta "a priori" igual de atractiva que la investigación en otros campos con más repercusión mediática en la sociedad cuando un científico en ciernes se plantea cuál va a ser su campo de investigación. Y reconozco que tampoco era mi prioridad cuando con muchas expectativas y pocas certezas, salvo la de dirigir mis pasos hacia la investigación, inicié los estudios de la Licenciatura en Biología. Pero no me cabe duda de que orientar mi actividad investigadora hacia este campo y optar por la universidad, compaginando con la docencia, y no dedicarme en exclusiva a la investigación, ha sido la mejor elección que pude hacer.

Las plantas son capaces de crecer indefinidamente a partir de nichos de células madre que se ubican en los denominados meristemos. Y esa particularidad es la que permite propagar vegetativamente plantas, tanto in vitro como ex vitro con distintos fines. Pero la genialidad de las plantas es que son capaces de regenerar totalmente un órgano (pluripotencia) o incluso una planta completa (totipotencia) a partir de una única célula. ¿Cómo es posible esto? ¿Y por qué tanto esta característica como la anterior disminuye con la edad de la planta?

Intentando dar respuesta a estas preguntas, en nuestro grupo de investigación planteamos la hipótesis de que esas modificaciones químicas en las bases del ADN y las proteínas histonas asociadas –modificaciones epigenéticas que no afectan a la secuencia del ADN– y de las en aquella década de los 90 se empezaba a hablar en entornos científicos, tenían que estar implicadas. Contrastando esta hipótesis en distintos sistemas experimentales, constatamos que, efectivamente, en todas las situaciones en las que se producía una reprogramación celular había cambios en los perfiles de metilación del ADN y en las colas de las histonas asociados a cambios en la configuración del ADN y la expresión de los genes. Esta línea de investigación, en la que fuimos pioneros en plantas –financiada, al igual que las actuales, por proyectos competitivos del Plan Nacional, de Cooperación Internacional y de la Unión Europea– tuvo resultados muy relevantes y posicionó a nuestro grupo como un referente a nivel nacional e internacional. Fruto de esta visibilidad se establecieron numerosas colaboraciones con otros grupos nacionales e internacionales que establecieron sinergias, muy provechosas para ambas partes y que se mantienen en la actualidad.

La gran plasticidad que tienen las plantas para adaptar su forma de desarrollo a distintos ambientes es posible porque, en plantas, esas modificaciones epigenéticas –estables y reversibles, además de potencialmente heredables– son mucho más dinámicas, cambiando los programas de expresión génica ante señales externas y modificando, por tanto, los perfiles proteómicos y metabolómicos hacia versiones más adecuadas o eficientes en un ambiente concreto.

En el actual contexto de cambio climático, con alteraciones permanentes o cíclicas, esto es muy relevante para la supervivencia de las especies, especialmente para las de ciclos de vida más largos. Por ello, nuestras líneas de investigación actuales se centran en dar respuesta a preguntas esenciales: ¿Cómo afectan los estreses abióticos a la fisiología y supervivencia de los árboles? ¿Qué cambios en su metabolismo determinan una mejor adaptación/supervivencia? ¿Por qué distintas especies o diferentes procedencias de la misma especie muestran diferentes respuestas ante un mismo estrés? ¿Pueden recordar periodos previos de estrés y responder mejor y más rápido? ¿Es posible implantar ese recuerdo en la descendencia para obtener individuos más resistentes?

Para dar respuesta a estas preguntas, en el grupo de investigación que coordino, Biología del Desarrollo y Epigenómica de Plantas, empleamos una aproximación de biología de sistemas utilizando diseños experimentales en los que diferentes especies y/o procedencias de pino se exponen en condiciones controladas a las situaciones de estrés ambiental con mayor impacto creciente, como son la radiación UVB, las altas temperaturas y una combinación de alta temperatura y sequía. Mediante dos metodologías desarrolladas por el grupo podemos obtener de la misma muestra ADN, ARN, metabolitos y proteínas, y medir múltiples parámetros fisiológicos, obteniendo un perfil de lo que está ocurriendo al mismo tiempo en la misma planta. La integración de los datos de expresión génica, perfil proteico, metabólico y fisiológico nos permite generar redes de interacción que identifican las biomoléculas más relevantes en la respuesta/adaptación de la planta. Contrastando resultados en distintas especies o procedencias se pueden identificar los mecanismos conservados o divergentes. El uso de especies modelo, como Arabidopsis o Chlamydomonas nos permite realizar también estudios de complementación y validación de resultados.

Nuestras investigaciones más recientes han demostrado que la comunicación entre el núcleo y el cloroplasto es muy relevante en la respuesta a estos estreses, así como el ensamblaje alternativo de proteínas para producir isoformas más eficientes. También hemos demostrado la existencia de una memoria adquirida que "prepara" a la planta para responder mejor ante una nueva exposición a ese mismo estrés o, incluso a otro distinto. Y, lo que es aún más relevante, que esa memoria epigenética se transmite a la descendencia, entre otras formas, a través de pequeños ARNs maternos en la semilla.

Estos biomarcadores obtenidos pueden ser utilizados para seleccionar individuos más resistentes o adecuados a diferentes microclimas, permitiendo una gestión más eficaz y sostenible de nuestros bosques. La integración en la gestión forestal de los avances científicos logrados en este campo es fundamental para potenciar el papel de nuestros bosques en la mitigación de los efectos de la crisis climática y el mantenimiento de la biodiversidad, lo cual redundará en importantes beneficios para toda la sociedad.

La investigación es un trabajo apasionante y estimulante, que requiere vocación y dedicación y en el que hay momentos difíciles, pero también otros muy gratificantes. Investigar requiere no solo conocimientos sino también mentes abiertas, mucha curiosidad y visiones diferentes para un mismo problema. Por ello, la contribución de las mujeres científicas que lideran o forman parte de grupos de investigación multidisciplinares es esencial para poder lograr los retos planteados y revertir en la sociedad los beneficios de una investigación financiada con fondos públicos.