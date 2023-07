Francisco: Sorpresas sin sorpresa

Es lo que podemos decir de las decisiones del Papa Francisco. Aunque en el primer momento nos puedan sorprender, al ser iniciativa de Francisco nos parecen naturales, propias de él y de su manera de cumplir con la misión que se le ha encomendado. Cuando el domingo llegué a enterarme de la elección de nuevos cardenales y repasar la nómina de los 21 elegidos, me vino a la memoria el evangelio proclamado en todas las celebraciones de la Eucaristía en la Iglesia Universal ese mismo día: "Te doy gracias porque has escondido esas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla".

Lo digo por las personas designadas y los lugares donde ejercen su ministerio, algunos hay que buscarlos en el mapa para saber dónde están. Antes, cuando se anunciaba un nuevo consistorio, podían predecirse y acertar quiénes iban a ser designados. Ahora, con Francisco, no. Es difícil acertar la quiniela. Si analizamos las 21 "eminencias" (es el tratamiento que se da a los cardenales) podemos opinar que hasta la palabra les puede caer grande y en nada responder a su estilo de vida y carácter. A veces, pienso si no ha llegado el momento de revisar titulaciones, protocolos y lenguajes que fueron propios y expresivos de un tiempo en que se percibía su significación, pero hoy hace falta explicarlos. El rojo púrpura de sus vestiduras, que parecen diseño de Miguel Ángel, pero que vienen de los antiguos patricios romanos (de ahí, también, el tratamiento de "príncipes de la iglesia"), expresa la fidelidad "hasta el martirio" que deben a la fe y al papa. En este sentido, el emérito de Cumaná (Venezuela), Diego R. Padrón, al preguntarle sobre el posible martirio hoy, ha dicho que estaba también en defender y "asumir la reforma de la Iglesia que ha emprendido Francisco". Falta le hace. Los cardenales son los electores del papa y su senado. En el pre-conclave analizaron la situación de la iglesia y buscaron la persona capaz de responder a la situación actual. Es conocida la brevísima intervención del cardenal Bergoglio: "Cuando la iglesia no sale de sí misma para evangelizar deviene autorreferencial y entonces enferma (Cfr. La mujer encorvada del evangelio en Lc. 13, 11)". La cita es una seria y preocupada denuncia. Allí se pergeñó la reforma que a tantos escandaliza. En ese momento, añadió el mal de un "narcisismo teológico" que puede explicar el cambio en la prefectura de la Doctrina de la Fe y el nombramiento inesperado de "su teólogo" Victor Manuel Fernández, el primer latinoamericano prefecto de la Doctrina de la Fe, denostado enseguida por los antifranciscanos, ¡que los hay!, incluso cardenales. Busca con él una "teología para la vida", menos especulativa. Algunos se preguntan si esta reforma emprendida, que camina sin pausa, no tendrá vuelta atrás y pronto, dada la edad de Francisco. Como dato a tener en cuenta es que actualmente el senado cardenalicio lo componen 243 purpurados, de los que son electores 137 por tener menos de 80 años; y de esos, 99 son ya designación suya. Su línea está asegurada. Además, el colegio es mucho más universal, los cardenales son de 88 países. Quiere que estén representadas todas las culturas, visibilizar la universalidad y catolicidad de la Iglesia y ampliar así el círculo europeo y romano. No quiere que pase lo de los ritos malabares cuando la evangelización de China. Entre los ahora nombrados encontramos los obispos de Penang-Malasia, Juba-Sudan del Sur, Tabora-Tanzania, Ciudad del Cabo y Hong-Kong. Una nota a destacar, dada la media de edad del colegio que supera los 70 años, es la juventud y el salto olímpico que dan los dos auxiliares de Madrid, José Cobo y de Lisboa, Alves Aguiar, organizador de la JMJ-2023. A estos hay que añadir el de nuestro luanquín Ángel, Fdz. Artime, rector mayor de los salesianos, congregación señera que se dedica con gran acierto y éxito a la evangelización de los jóvenes. Será un colaborador cercano de Francisco por lo que ha anunciado ya su renuncia como rector de la Congregación, en espera de nuevas encomiendas del papa. Hoy la juventud tiene que ser una opción preferente de la Iglesia. Las estadísticas de su religiosidad y práctica cristiana gritan, alarman. En este sector se evidencia el cambio de etapa de la cultura y la mentalidad. Por eso la iglesia necesita una honda reforma y no solo una restauración. Las claves están en el Concilio Vaticano II sobre las que Francisco quiere que la iglesia haga ya de una vez, sin miedo y sin prejuicios, como obra del E.S., un necesario discernimiento y consecuente toma de decisiones. Con esa finalidad ha convocado el Sínodo de la Sinodalidad. Es como un pequeño concilio. Es la iglesia como Pueblo de Dios que habla y la jerarquía que escucha. La novedad es inédita, insólita hace solo diez años. Son 52 las mujeres que intervendrán con voz y voto. Van ocupando puestos importantes de decisión. Se ha preparado durante dos años y ninguna de las cuestiones presentadas en la amplia consulta universal (participaron más 2,5 millones de católicos e incluso no-creyentes) que preocupan o que frenan el avance, la inculturación y el planteamiento de situaciones y cuestiones nuevas ha sido vetada: Lo atestigua el documento de trabajo presentado ya. Este sínodo marcará un antes y un después. Un hito de la reforma bergogliana. Aquella iglesia autorreferencial, anciana y encorvada que describió en el pre-conclave tiene que rejuvenecer y ponerse en actitud de salida. Este tenaz y austero jesuita de San Ignacio está en ello, no cejará en el intento.