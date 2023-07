La vida de los otros

Se ha producido en EE UU una interesante discusión sobre la propiedad intelectual que llegó al Supremo. La cuestión era cuándo la manipulación de una imagen la convierte en otra cosa. Una revista había encargado a Andy Warhol una obra basada en una fotografía del cantante Prince. La publicación había pagado entonces los derechos de autor. Warhol modificó fondos, introdujo colores en el retrato y creo 16 imágenes. Solo una se exhibió. Ahora las muestran juntas ¿es una obra nueva y debe pagar a los propietarios y a la autora de la fotografía original?

El plagio y la apropiación es frecuente en todos los campos del arte. En poesía las citas incrustadas en el poema se pueden considerar un homenaje ¿o son un robo? Otras veces se cita al autor fuera de contexto desvirtuando la intención. En la segunda parte, don Quijote cabalga de nuevo con su escudero en busca de su amada Dulcinea. Entran en el Toboso a medianoche. Está entreclara, ven un bulto grande "debe de hacer el palacio de Dulcinea" dice el caballero. Sancho le dice que cuando toque con las manos creerá. "Habiendo andado como doscientos pasos… vio una gran torre y conoció que "el tal edificio no era alcázar sino la iglesia principal del pueblo

-Con la iglesia hemos dado, Sancho".

Como dice el académico Francisco Rico, con la sustitución de "dado" por "topado"- y de forma totalmente extraña al contexto, se ha proverbializado para indicar que la Iglesia o una autoridad se interpone en la realización de un proyecto. Rico utiliza mayúsculas para dejar claro que se trata de la institución, la jerarquía. En el Quijote la palabra nombra el edificio. En un tropo donde se toma la forma por la función: iglesia se hizo con el nombre que denota al conjunto de fieles unidos por la misma fe. También, Iglesia, ahora con mayúsculas, como una autoridad ¿Podría protestar Cervantes por el uso inadecuado de su frase? Quizá, vigilado como estaba por la Inquisición, si ésta hubiera descubierto una crítica velada de la autoridad eclesiástica se hubiera visto en problemas.

Más interesante es el uso fuera de contexto de la frase "hombre soy, nada de lo humano me es ajeno". Lo dice Cremes en una comedia de enredo de Terencio. La intención del verso no es lo que parece o lo que de forma reiterada se interpreta. El hombre atormentado, que da origen al título, es Menedemo. Es rico, sin embargo, trabaja de sol a sol. Cremes, le pregunta que por qué, a su edad y siendo propietario de esclavos. Le contesta: Cremes, ¿tienes tanto tiempo libre como para ocuparte en asuntos ajenos que no te conciernen en absoluto? Es ahí donde Cremes justifica su intromisión en los asuntos ajenos porque "nada que sea humano me resulta extraño". No quería Terencio, por tanto, decirnos que como seres humanos participemos de las virtudes y defectos de los otros, que tengamos esa maravillosa capacidad de ponernos en su piel.

Los niños a temprana edad son capaces de leer las intenciones de los otros. Pueden habitar en sus mentes. Sorprende lo pronto que son capaces de engañar y de descubrir la mentira y que, en ciertas situaciones, cuyo aprendizaje quizá resida en la aprobación, es mejor ocultar o modificar la expresión de los sentimientos. No sé si esta capacidad que tenemos de actuar como si fuéramos otro o de cultivar en nosotros multitudes, es algo inherente al ser humano o es parte del aprendizaje social, de las herramientas que adquirimos para convivir en grupos cada vez más grandes. Recuerdo un cuento de una princesa caprichosa que rechazaba uno a uno a los pretendientes. Su confidente supo entender qué quería, qué facciones debería tener el elegido. Fabricó una máscara y se presentó ante el rey. Su hija cayó a sus pies, enamorada. Así vivieron felices muchos años. Al final, cerca de la muerte, el rey consorte le descubrió el engaño. Déjame ver tu verdadero rostro, le dijo su amada esposa. Con esfuerzo se arrancó la máscara. Debajo, sus verdaderas facciones se habían extinguido.

Cremes se inmiscuía en la vida de Menedamo porque creía que lo podía ayudar. Purgaba el error de haber censurado la elección de pareja de su hijo y él, dolido y desesperado, se había alistado al ejército. Cremes le dice cuál es la razón del comportamiento de ambos: "ni tú lo conocías suficientemente a él ni él a ti. ¿Cómo ocurre eso? Cuando no se vive con franqueza". "Hablad sinceramente, nadie os escucha y sólo dispongo de un minuto. / ¿Qué tenéis que decirme? / ¿Qué me contradigo?/Sí, me contradigo. Y ¿qué? / (Yo soy inmenso… y contengo multitudes.)" dice el poeta Walt Witman en "Canto a mí mismo".

Así es el ser humano: poliédrico, en permanente tensión entre la inclinación al altruismo y al egoísmo, entre la franqueza y el engaño, entre la solidez y la contradicción. Somos capaces de vivir vidas inventadas, vidas de los otros, nada de lo humano nos debería ser ajeno.