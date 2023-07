Dulcinea del baboso

Hay un ejemplar de macho cadavérico que sale de casa por las noches convencido de que el mundo está lleno de Dulcineas ansiosas por conocer a tipos como él. Qué digo ansiosas: ¡necesitadas! Como si la personalidad de una mujer se midiera por el nivel abisal de la mente masculina que la intenta abordar con un palillo (metafórico) entre los dientes. Ese tipo de ave rapaz e incapaz a la hora de tratar con respeto e inteligencia al sexo menos débil lleva generaciones paseando su degeneración por bares, discotecas, pubs, verbenas de prao o todo tipo de concentraciones musicales y gastronómicas. Casi siempre actúa en compañía porque si van solos les domina la cobardía de quien no es capaz de mantener una conversación coherente, sobre todo cuando el aliento etílico sobrepasa las líneas rojas.

En el submundo de los ligones embarrados de primera regional hay una categoría más o menos inofensiva que solo da la brasa dejando las manos quietas y la lengua enrollada, y que sabe retirarse a tiempo, pero también hay otra especie mucho más ofensiva, tóxica y dañina: el baboso. Dícese de aquel moscón rejonero que, aprovechando cualquier circunstancia que considere propicia para sus instintos básicos, da un paso más allá, un beso más allí, un manoseo más acá, pensando que la insistencia funciona cuanto más pegajosa y faltosa sea. Encontrarse con alguno de esos intrusos que juegan siempre a la ofensiva con las neuronas amartilladas es uno de los peajes que muchas mujeres tienen que soportar por el mero de serlo y entran en el campo de tiro porque me toca de quienes no aceptan un no por respuesta y están siempre al quite para lanzarse en trompa sobre sus víctimas. Costará erradicarlo: hay muchos años de impunidad tras esas acciones de taberna y caverna.