Pobreza y caciquismo

El Banco de España, en otro tiempo una de las instituciones mas prestigiosas de la nación perdió protagonismo cuando el BCE asumió una parte de sus funciones, lo que unido a que con su actuación en la crisis financiera del 2008, su prestigio acabó derrumbándose, debido al nombramiento como gobernador de Fernández Ordoñez –un político afín al PSOE– que, siguiendo instrucciones del gobierno de Zapatero, no puso el rigor necesario en el control y supervisión de las cajas de ahorro –gestionadas por políticos con pretensiones de ser banqueros– lo que desembocó en la quiebra de casi todos aquellos establecimientos financieros con un coste final de 60.000 millones de euros que hemos tenido que pagar todos los españoles. Recuperar, después de aquel fiasco, la reputación del Banco de España no ha sido fácil, pero a base de profesionalidad y bien hacer de los posteriores gobernadores se ha restablecido la imagen y el buen servicio al país.

Como les decía, su misión ya no es tan primordial como lo era en otros tiempos, pero sigue teniendo cometidos esenciales como es la supervisión de las entidades financieras por delegación del Banco Central Europeo, y la elaboración de informes confeccionados, por su servicio de estudios, sobre aspectos relativos a la situación económica y social de España.

Recientemente ha publicado un dossier sobre la situación financiera de los hogares, en el que se pone de relieve que, en la actualidad, hay 1,7 millones de hogares que no pueden cubrir los gastos vitales esenciales, lo que supone un empeoramiento de las cifras al pasar del 7 al 9% del total de las familias españolas. Es decir, durante esta legislatura, ha habido un incremento de 400.000 nuevos hogares que no pueden hacer frente a los gastos de alimentación, pagar la luz, el agua, el alquiler de la vivienda y el servicio de las deudas. Como deja claro el estudio, ese aumento de la pobreza y vulnerabilidad ha tenido lugar durante este mandato, por lo que, a la vista de estos deplorables datos, uno se pregunta: ¿dónde está la cacareada política social del gobierno de coalición (PSOE + Podemos) que se han hartado de decir que, con Sánchez al frente, eran la única gobernanza progresista posible? Por cierto que, en ese mismo periodo de deterioro de las familias vulnerables, los ricos (aquellos que disponen de mas de un millón de euros) han crecido un 4,4% en nuestro país. ¿Es así el progresismo de este gabinete?

En otro orden de cosas, hay que mencionar el gesto del PP de Asturias de renunciar a presentarse a la investidura a la presidencia del principado e intentar acercarse al PSOE para que gobierne en solitario sin IU. Yo he visto ese guiño como esperanzador pues no cabe duda que podría haber sido un paso importante y muy positivo para empezar a solucionar los múltiples problemas que tiene pendientes de resolver nuestra comunidad. Como saben, la negativa radical de Barbón a aceptar un posible acuerdo de los dos partidos mayoritarios, ha abortado la esperanza de un entendimiento que hubiera sido beneficioso para los asturianos. A mi modo de ver, el rechazo no parte de Barbón, que todo hay que decirlo, parece que manda poco. Sospecho que, quien realmente rige los destinos del PSOE en nuestra región, es otra persona, muy cercana a Sánchez que se caracteriza por su discurso rancio y lengua devastadora y es quien realmente dicta las normas a seguir por el PSOE en Asturias. La verdad es que, en estos tiempos, sorprende este tipo de personaje caciquil, aunque en el pasado ha sido bastante habitual en el partido socialista; solo hay que recordar los tiempos de Villa que mangoneaba poniendo y quitando candidatos a presidente.