Aires nuevos en Fruela

El debate de investidura del presidente de Asturias ha llenado de buenos propósitos el hemiciclo de la Junta General. Que esto suceda en el fragor del final de una campaña electoral malgastada en dimes y diretes es alentador. Permite al menos albergar la esperanza en que se produzca un cambio de clima político en nuestra comunidad autónoma. La desconfianza entre los partidos es patente, según ellos mismos han reconocido de manera más o menos explícita. Lo es, asimismo, el recelo y el escepticismo de los asturianos. Pero, a diferencia de otras ocasiones, todos los portavoces han tendido la mano al Presidente elegido y su gobierno, y han manifestado su predisposición a dialogar y alcanzar acuerdos. Las profundas discrepancias puestas de relieve no han sido obstáculo para crear un ambiente cordial, en el que han imperado el respeto, el buen tono y el ánimo constructivo. Y Adrián Barbón ha correspondido con la misma actitud.

Los grupos parlamentarios tienen visiones distintas de Asturias. Describen la realidad con datos dispares, resaltan problemas diversos y proponen políticas con acento propio. Pero también han dejado patentes las coincidencias. Manejan agendas similares y confluyen en dar prioridad en esta legislatura a la demografía, la economía, los servicios públicos y el mundo rural. Es un buen comienzo. A que así sea ha contribuido el discurso algo melifluo del aspirante socialista, que brindó la oportunidad para el feliz acercamiento que tuvo lugar en la sesión de ayer. Los portavoces del PP y de Convocatoria por Asturias merecen, en este punto, una mención aparte. Pronunciaron los discursos mejor construidos y nutrieron de enjundia política el debate. Diego Canga confirmó los mejores presagios. Es escrupuloso con las formas, está bien informado, no hace concesiones a la demagogia y practica el estilo de la buena política. El PP ha encontrado en él a un dirigente de la máxima solvencia, que será un estímulo para la lánguida vida política asturiana. Ovidio Zapico ha introducido de modo rotundo en el lenguaje político de la coalición que representa dos expresiones poco usuales en la izquierda en los últimos tiempos. Una es "el reformismo fuerte" en que se inspira su política y otra "la derecha democrática", que repitió varias veces refiriéndose, sin nombrarlo, al PP. Ambos subrayaron la distancia que los separa, pero ninguno descartó el diálogo y la posibilidad del acuerdo.

La única nota discordante a todo lo dicho la puso la portavoz de Vox. Su intervención estuvo dirigida a incitar un choque frontal con el aspirante. La cara de Adrián Barbón reflejaba la incomodidad y la tensión que le estaba provocando la embestida de Carolina López, cuyos argumentos quedaron perdidos en la tópica retórica del populismo, que asomó en cada andanada. Se erigió en la única oposición y terminó sola y aislada. En este trance es destacable de nuevo la actuación de Diego Canga, que sin aludir al partido de la derecha radical una sola vez, dejó meridianamente claro que confundir al PP con Vox solo puede ser un engaño o una necedad. Resulta evidente que Vox, como todos los partidos y movimientos populistas, es un incordio, si no un peligro, para la democracia. No obstante, la reflexión sobre cuál es la respuesta más inteligente sigue abierta. Está demostrado que la exclusión no siempre es la reacción más acertada.

¿Soplan aires nuevos en la política asturiana o es una ilusión óptica? Teniendo en cuenta nuestra historia reciente debemos extremar la prudencia con las expectativas. Sin embargo, hay un síntoma más que anima a recibir la legislatura con una pizca de confianza. Los portavoces, en este caso con la lógica excepción de Dolores Carcedo, del PSOE, convinieron en lamentar el bajo rendimiento de las instituciones autonómicas y en exigir más eficacia al gobierno y la administración en la gestión y resolución de los problemas. Ovidio Zapico reclamó al Presidente autocrítica y alertó de la desafección de los ciudadanos. Una mayor exigencia al gobierno y a nuestros diputados, que disponen de abundantes recursos y están bien pagados, es la actitud que flota en la sociedad asturiana. Los partidos y el tiempo dirán, pero la política asturiana se ha puesto en la buena dirección.