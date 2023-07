Cómodo debate para Barbón

Repite Adrián Barbón como presidente del Principado. Lo hace con un diputado menos que hace cuatros años (19 en lugar de 20), pero con mejores sensaciones que entonces. Al líder socialista se le vio en esta ocasión muy cómodo como candidato, mucho más que en 2019. Por supuesto que su propia experiencia cuenta, pero también la del resto de portavoces parlamentarios, inexistente, o casi, salvo la excepción de Foro y la intrascendente en este caso del PSOE. Barbón llevó la iniciativa del debate de investidura en todo momento y nunca se le vio agobiado. Para nada. Por si fuera poco, no tuvo que esperar a la segunda votación para salir elegido, ya que la diputada de Podemos, Covadonga Tomé, decidió finalmente darle su apoyo, indispensable para que llegara a la mayoría absoluta necesaria en la primera votación.

Cuatro de los cinco portavoces de los grupos de la oposición, Diego Canga (PP), Carolina López (Vox), Ovidio Zapico (Convocatoria por Asturias) y Covadonga Tomé (Podemos) se estrenan en el cargo en la legislatura autonómica que ahora comienza. Sólo Dolores Carcedo (PSOE) y Adrián Pumares (Foro) repiten. Y la inexperiencia se notó en la segunda sesión del pleno de investidura de la Junta General. Sobre todo, porque la oposición tenía enfrente a alguien como Barbón, que lleva en política desde la adolescencia y que antes de ser presidente del Principado fue alcalde de Laviana entre 2008 y 2017, presidente de la Asociación de Comarcas Mineras de España tres años, además de secretario general del Federación Socialista Asturiana (FSA) desde 2017. Pero es que, además, a Barbón le gusta eso de hablar de política en público. Desde pequeñín, según reconoce.

Los portavoces parlamentarios, todos, no consumieron ayer, en ningún caso, los tiempos de intervención acordados. A todos les sobraron minutos tanto en su primera exposición como posteriormente en las réplicas. Algo inaudito en los 40 años de existencia de la Junta General del Principado. Lo habitual siempre fueron las llamadas al orden a los diputados por parte del presidente de la Cámara por sobrepasar los minutos por orador pactados en la mesa del Parlamento. Ayer, el único que aprovechó todo el tiempo concedido fue el candidato a la Presidencia del Principado, Adrián Barbón. Algo no cuadra, ¿o es que ahora a los políticos les sobra el tiempo para exponer sus ideas o explicar sus proyectos? ¿O será que tienen poco que decir? ¿O que no saben? Habrá que esperar a que los nuevos diputados vayan adquiriendo experiencia para ver qué sucede y si Barbón continúa tan desahogado como lo está ahora.

Y habrá que esperar también a ver qué sucede en las elecciones generales del domingo. Porque no es lo mismo que gobierne en Madrid Sánchez o Feijóo. Eso sí, en el debate de investidura de los dos últimos días Barbón evitó siempre que pudo hablar de estos comicios y a Pedro Sánchez no lo sacó a colación ni una sola vez.