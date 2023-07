El público de la feria política es el pueblo español, que da o quita clientela a cada puesto de venta y es el verdadero factor de estabilidad que tiene un país tan expuesto a corrimientos de carga como este. Un día me preguntaron por qué votaba a un partido (entonces en horas bajas) y respondí que lo votaba por la gente que votaba a ese partido. Parece una tautología, pero no lo es. Ahora bien, cada cual tiene el suyo y hace bien en tenerlo, o no tiene ninguno fijo, y asimismo hace bien. En mi opinión el genio del pueblo español (su daimon) es en perspectiva larga un genio tranquilo, que suele contribuir a tranquilizar a sus demonios políticos. En las primeras elecciones, las de 1977, Tierno Galván hizo campaña con tres mensajes: vivir en paz, vivir unidos, vivir mejor. No le fue bien, porque la gente entonces no estaba para este tipo de sermones, pero luego reinó en Madrid.