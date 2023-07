Recordemos a Jane

Una vez cargado de información, conviene dejar hacer al cerebro su trabajo en paz. Hay quien llama reflexionar a ponerse en modo pensar y darle vueltas y vueltas a las cosas, cuando la mente, para bien o para mal, se las arregla sola. Debido a otras urgencias del momento hace días no despedí como se merecía a Jane Barkin, coautora –vía interpretación– de "je t’aime... moi non plus" (1969), de Serge Gainsbourg, la más bella canción de amor de la historia de la música ligera. Nos ha hecho felices a tantos y tantas tantas veces, recordándonos, con un leve aleteo de notas y timbre, ese chisporroteo en que reside la esencia última de la vida, que festejar la suya, que nos ha dejado frutos tan hermosos, es un deber de gratitud. Por cierto, los jadeos de Jane en la canción excitaron tanto al censor franquista que fue prohibida, excitando así aún más, al oírla, a la oposición de a pie.