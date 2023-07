Codicia y regulación

Un paquete enviado a mi nombre por Amazon contenía la última novela de Hernán Díaz, autor para mí hasta ese momento desconocido. Tiene el estilo de edición americano, letras relucientes en relieve, muchas frases cortas distribuidas por las cubiertas, colores vivos. Lo juzgué como un bestseller prefabricado. El título, "Trust", puede significar confianza, también fideicomiso. Tras varios días de no prestarle atención, busqué al autor en internet. Argentino que vive en Nueva York donde da clases en la Universidad de Columbia, "Trust" recibió el Pulitzer. Me decidí a leerlo.

Trata, desde diferentes miradas, la vida de un financiero americano de las primeras décadas del XX. Fue protagonista en la debacle bancaria de 1929, sin embargo, se considera un benefactor de la humanidad: su egoísmo es santo, su enriquecimiento mediante la especulación resulta en el bien común. Para que el público le entienda y lo alabe, encarga una biografía.

La autora descubre el carácter sensible de su esposa a la que el financiero adora, pero apenas conoce. Encuentra sus diarios que quizá sea la parte, de las cuatro que consta la novela, más bella. En una entrada, ella cuenta cómo había dado una respuesta poco cortés a su marido, más tarde le pide disculpas. Él no le había dado importancia (creo que no daba importancia a nada de lo que ella hacía) y, en ese momento, le entrega una cadena de platino. Para demostrar su horror ante la joya, escribe en su diario que con el tiempo perderá brillo. Es como si Díaz nos estuviera recordando "El elogio de la sombra", un guiño para mostrar la delicadeza de esa mujer.

El platino entró en la farmacopea oncológica cuando se descubrió que podía evitar el crecimiento y proliferación de algunos tumores. Con diferentes formulaciones, es parte fundamental del tratamiento de primera línea del cáncer.

Buena parte de los fármacos basados en el platino, como muchos otros medicamentos, se están fabricando en la India. Hace muchos años que sabemos que la mayoría de los laboratorios allí no cumplen, ni de lejos, con las buenas prácticas de manufactura. Cada vez que la FDA, la agencia americana encargada de velar por la calidad y seguridad de medicamentos y alimentos, realiza una inspección se produce un escándalo. Recientemente cerraron una planta por incumplir desde la esterilidad hasta las normas de manejo de los aparatos. La consecuencia es que empiezan a escasear estos fármacos.

Se fabrica en la India porque es más barato y es más barato porque, además de pagar salarios más bajos, las reglas son más laxas. Como las inspecciones son caras y problemáticas política y económicamente, se hacen pocas. La suerte es que, de momento, hay pocas comunicaciones de intoxicaciones por medicamentos adulterados, quizá porque las dosis de contaminantes sean bajas.

Volviendo a la novela "Trust", que en español se titula "Fortuna", el protagonista insiste en que el mayor problema del mundo de las finanzas es la regulación. Toda la culpa de las crisis es de la Reserva Federal, un organismo que los propios banqueros crearon a principios del siglo XX para evitar la retirada de las imposiciones cuando un banco pierde la confianza (trust) de los impositores y la consecuente la caída de la bolsa. La última vez fue hace solo unas semanas y el mercado se tambaleó. No soy capaz de seguir los argumentos del auto. Supongo que se parecen a los que esgrimen los ácratas americanos, esos grupos que exigen que el Estado no se inmiscuya en sus asuntos. Son el extremo de la doctrina neoliberal.

Las reglas son corsés, coartan la libertad y la creatividad. No pocas son imperfectas, como cualquier obra del ser humano. Pero sin ellas dependeríamos únicamente de que el afán de beneficio que mueve al empresario coincidiera con la fabricación de bienes que contribuyan al bienestar de la comunidad. Entre otras cosas, que estén libres de riesgos ocultos. En el ámbito de la medicina eso es vital, razón por la cual está tan regulada. El control de calidad en la fabricación de vacunas supone como mínimo el 20% de coste de producción. Además, las instalaciones son muy costosas y se exige el cumplimiento en la producción de protocolos complejos cuyo seguimiento es caro tanto por la demanda de mano de obra como de mantenimiento. Todo lo que se pueda sortear redunda en beneficio. Ahí aparece la codicia que lleva a externalizar la producción de tecnología médica en lugares donde es más barata la mano de obra y es más fácil incumplir con las reglas.

El afán de riqueza, el egoísmo, mueve la economía de acuerdo a Adam Smith. Un interés propio que debe compadecerse con el ajeno, con el del comprador, capaz de evaluar el producto. Pero eso es imposible. Si no somos capaces de juzgar la calidad íntima de la barra de pan, menos de un medicamento. Contra el afán desordenado de riqueza se impone la regulación, que imperfecta como es, nos protege.