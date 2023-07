La ola del cambio se quedó en marejadilla

La ola del cambio se arrugó al atisbar la bahía y se le quedó al PP en marejadilla. Quienes auguraron que la victoria popular en los comicios autonómicos y locales le anunciaba a Feijóo una alfombra roja de Génova a Moncloa se ve que no habían leído el Manual de Supervivencia de Pedro Sánchez, camaleón redivivo que volvió a salvar los muebles cuando le temblaban las canillas como a un boxeador sonado. El plenipotenciario del PSOE perdió pero no se despeñó, aunque su adelanto electoral deja tierra quemada y un escenario endemoniado, tal que hay quien ya aventura vuelta a las urnas en diciembre, de las chanclas al abrigo, del bañador a la bufanda. No cabe aritmética posible para la derecha y le queda la carta mínima de un hipotético todos contra Feijóo a Sánchez. Aunque sí existe una posibilidad real contra el bloqueo: un gran pacto valiente de Estado de los dos partidos mayoritarios, nada menos que 258 escaños.