El PP asturiano cumple

El socialista Adrián Barbón ganó las elecciones autonómicas en el Principado de hace dos meses al popular Diego Canga por alrededor de 20.000 votos, mientras que en los comicios generales celebrados ayer en la región el PP venció al PSOE por casi siete mil sufragios. En total, los socialistas perdieron en ocho semanas en Asturias el apoyo de más de 27.000 ciudadanos, lo que les ha llevado a quedarse sin uno de los tres diputados en Cortes que tenían, que pasa a manos de los populares. Seguro que algo tuvo que ver en este cambio de tendencia política en la región la mayor participación habida en las legislativas de ayer respecto a las regionales, pero probablemente también influyó la mejor valoración que los asturianos tienen de la labor de su jefe del Ejecutivo y líder de la FSA respecto a la del presidente del Gobierno de la nación, Pedro Sánchez.

El 28 de mayo, a diferencia de lo que pasó en casi toda España, en Asturias no hubo giro a la derecha. La izquierda ganó y seguirá gobernando durante cuatro años más, con un Ejecutivo de coalición formado por el PSOE e IU. Vistos los resultados de ayer, es evidente que la estrategia de los populares en la región, en las autonómicas, no funcionó. Sí, más o menos, lo hizo en las municipales. Habrá que ver cómo se recompone el partido en la comunidad autónoma a partir de ahora, con un congreso se supone que más o menos próximo.

Los populares asturianos sí cumplieron en esta ocasión con lo que esperaban de ellos en Madrid: sumar un diputado más a los que tenían, sustrayéndoselo a la izquierda. Pero tanto Diego Canga como el resto de la dirección regional conservadora esperaban unos mejores resultados en el cómputo general del país. No solo estaban convencidos de un ascenso mayor de su organización, sino también de un descenso más acusado de los socialistas, que a pesar del desgaste del poder no solo no perdieron escaños, sino que los ganaron.

Durante buena parte de la noche electoral se daba el resultado paradójico de que el PSOE, pese a perder en las elecciones al Congreso en Asturias, ganaba en los comicios al Senado. Así fue hasta que se superó el 90 por ciento del escrutinio, aunque el avance del recuento cambió las cosas. Lo normal es que el partido más votado a la Cámara baja logre tres de los cuatro puestos de la Cámara alta. Pero en esta ocasión, los cuatro senadores elegidos por Asturias (faltan aún por designar los correspondientes a la Junta General) se los repartían entre socialistas y populares, dos cada uno. El escrutinio, sin embargo, todavía pendiente del voto emigrante, fue devolviendo la situación a su sitio, con tres senadores del PP y una del PSOE.

El PSOE no logró mantener el diputado en Cortes que estaba en juego por Asturias. Y algo se debía barruntar el presidente asturiano, Adrián Barbón, que en el debate de su investidura la pasada semana evitó cualquier referencia a las elecciones generales celebradas ayer. Eso y que, tras la salida de Adriana Lastra de la vicesecretaría del PSOE, las relaciones de la cúpula dirigente de la Federación Socialista Asturiana con Pedro Sánchez no parecen pasar por su mejor momento.