El pueblo habla... ¿Escuchan los elegidos?

España se ha convertido en un país multicolor, pero ya ni hay abeja que lo reine. En las elecciones del verano no ha florecido primavera ni a la diestra ni a la siniestra. El pueblo cumplió con creces y no se cogió vacaciones en su labor de acudir a las urnas. Pero al cumplidor pueblo español le queda la sensación de que ha votado para nada. Si esto va de mensajes, no se acaban de captar con nitidez. Hay una lectura sencilla, sin necesidad de jeroglíficas soluciones: dos partidos suman el 73% de los parlamentarios. ¿Por qué no se pueden poner de acuerdo para el desbloqueo? Todos dan por sentado que eso no ocurrirá. Se sigue mirando a los extremos cuando la solución anda por el centro. Y así, después del "que te vote Txapote" pueden venir otras elecciones con un "que vote, que vote, que vote mi ci...".