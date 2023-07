La buena noticia para todos no es que Feijóo haya ganado las elecciones, aunque no pueda gobernar, ni que Sánchez todavía pueda gobernar, pese a no haberlas ganado, ni que un partido español haya vencido en Catalunya y Euskadi, ni siquiera que el abrazo del oso del PP haya dejado desinflado a Vox y no al revés. Este billete enlaza directamente con el de anteayer, un canto esperanzado a la libertad en España del "pueblo en urnas", capaz de sorprendernos con un voto impredecible, al que no doblegan las manipulaciones políticas, mediáticas, demoscópicas o del mundo de las redes. Siempre me ha impresionado la solemnidad con que el votante se aproxima al colegio electoral, consciente de su poder ese día, con frecuencia en familia, dando a esa cita cívica un formalismo con algo religioso. Esa impredecibilidad del votante, vuelvo a decir hoy, es la garantía y la seña de su libertad.