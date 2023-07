Sofonisba Anguissola, pintora del Renacimiento

–Repíteme el nombre, por favor, ¿cómo has dicho que se llamaba?... Sofonis…

–Sofonisba Anguissola.

–¿Y dices que fue pintora?

–Así es, se la considera la primera pintora de éxito del Renacimiento.

–No había oído hablar de ella…

–Es que, a pesar de ser italiana, pues nació en Cremona en la primera mitad del siglo XVI, a los 25 años se estableció en la corte de Felipe II, pero como dama de honor de Isabel de Valois. No es tan conocida porque no estaba contratada como pintora. Ya sabes que, por aquella época no se permitía a la mujer estudiar anatomía humana, y, menos aún, firmar ni cobrar por sus cuadros.

–O sea, que dama de honor de la reina francesa, dices.

–Sí. Isabel de Valois, hija del rey francés Enrique II tenía en España siete damas de honor españolas, y ocho francesas. A ellas hay que añadir a nuestra protagonista Sofonisba quien llegó a ser buena amiga de la consorte.

–Jo, de todas formas vaya nombre que la pusieron…

–Bueno, es que ese era el nombre de la princesa cartaginesa hija de Asdrúbal Giscón, y quien se sacrificó por su pueblo. Y el padre de nuestra pintora se llamaba Amilcare…

–¡Ahhh!, ya voy entendiendo la jugada. Pero, ¿y cómo llegó a ser la dama de honor de la tercera esposa de Felipe II?

–Todo tiene su explicación, verás: el duque de Alba, Fernando Álvarez de Toledo, la conoció en 1558 a través del gobernador de Milán. El duque, al conocer su destreza y sensibilidad con los pinceles llamó la atención sobre su talento a la corte española.

–Entiendo. ¿Pero y con quién aprendió esta mujer el arte de la pintura?

–Pues, además de haber adquirido conocimientos previos en su tierra, en 1554 viajó a Roma, y allí, conoció… ¿a que no adivinas a quién?

–Qué sé yo…

–Ni más ni menos que a Miguel Ángel…

–¿Miguel Ángel? Pero por esas fechas ya sería mayor…

–Sí, ya tenía 80 años y se dedicaba por entero a la arquitectura. Digamos que había dejado de lado la pintura. El padre de Sofonisba le pidió que fuera su mentor o guía artístico; para ello, el gran Miguel Ángel le pidió que le enviara un cuadro con un niño llorando.

–Curioso recado.

–Sí, y le pintó una escena con su hermano Asdrúbal siendo mordido por un cangrejo. Efectivamente, el niño llora y con gran expresividad.

–Y esto le gustó al gran maestro.

–Cierto, y Miguel Ángel le fue asesorando con sus pinturas durante dos años. Con que mira si tuvo un buen director artístico. Básicamente cultivó el retrato y el autorretrato.

–El mejor para la época, sin duda. ¿Y, en España tenemos algún cuadro de ella?

–En el Prado te puedes encontrar con el retrato de Felipe II. Este cuadro tiene su historia, pues se atribuía a Alonso Sánchez Coello, quien sí era pintor de la corte, pero finalmente se le ha asignado a nuestra Sofonisba Anguissola. También en el Prado se encuentra el retrato de la reina Ana de Austria, cuarta esposa de Felipe II. ¡Ahhh!, se me olvidaba…, también puedes disfrutar con un cuadro suyo titulado "Retrato de mujer joven".

–¿También en el Prado?

–No, este, en la Casa-Museo Lázaro Galdiano que posee auténticas joyas pictóricas.

–Bueno…, ya sólo la contemplación de la casa merece una visita. ¿Y murió en España?

–No, falleció en Palermo, con 90 años. Hasta el final, a pesar de su mermada agudeza visual, posiblemente porque ya tendría cataratas, fue visitada por muchos pintores de renombre, en busca de sus sabios consejos.

–Pues, mira, te agradezco tus explicaciones, porque como te decía al principio, la desconocía por completo.

–Me alegro por ello. Todos los días se aprende algo nuevo.