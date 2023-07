Por qué la violencia de género es violencia de género

El asesinato de 1.208 mujeres víctimas de violencia de género en España en lo que va de año es la punta del iceberg de la violencia machista que hoy se pone en cuestión. Un tipo de violencia que no admite una lectura agregativa. No han sido asesinatos que se sumen al capricho de no se sabe qué intereses para inventar un término sin contenido. Responden a una realidad estructural en la medida en que son expresión de la misoginia que persiste, tras una larga historia, en todos los estratos e instituciones sociales y culturales que habitamos, y que tratamos de identificar y desmantelar. La violencia de género es el acto de causar un daño contra el cuerpo psico-físico o el cuerpo simbólico de una mujer por ser mujer; coexiste con otros tipos de violencias estructurales como la violencia racial o étnica, y es un fenómeno social que responde a patrones y elementos misóginos propios de una sociedad patriarcal.

La misoginia es el odio hacia las mujeres por ser mujeres, y puede expresarse en violencia directa y manifiesta (como en forma de agresión sexual) o de formas más sutiles, que abarcan la humillación pública y privada, el abuso de poder, el acoso sexual, la privación de derechos como el de la educación en igualdad de condiciones, de derechos políticos, sociales y laborales, pero también la descalificación, el menosprecio, la infravaloración, el insulto, la atribución de capacidades intelectuales inferiores o el atentado contra la autoconfianza. Sin olvidar la falta de reconocimiento y remuneración de las tareas de cuidado, que han estado mayoritariamente en manos de mujeres.

El odio sabe camuflarse y disfrazarse. Te pueden decir que eres impulsiva para atribuirte una incapacidad a la hora de controlar tus emociones (una condición asignada típicamente a las mujeres como prueba de su inferioridad intelectual, emparentada con la acusación y el diagnóstico de histeria), o que tienes poca experiencia para atribuirte la incapacidad femenina para el liderazgo. Por eso es tan importante educarnos en perspectiva de género: para que seamos cada vez más capaces de identificar estas estrategias misóginas y de desmantelarlas, algo que no se puede hacer solo individualmente. La valentía individual no sirve contra un fenómeno social, aunque sí puede llegar a constituir un impulso o un aliciente para la movilización colectiva, como la negativa a ceder el asiento en un autobús urbano de Rosa Parks.

Existe la violencia intrafamiliar, pero se trata de un fenómeno diferente (que, por otra parte, no se explica bien si no se adopta una perspectiva de género, porque estaríamos olvidando que vivimos en sociedades patriarcales)

El feminismo no va contra nadie. Como política, es afirmativa, puesto que propone la igualdad de derechos y/o el reconocimiento de la diferencia en la medida en que ese reconocimiento sirva para reconocer el valor de las experiencias y capacidades de las mujeres, resultado del desempeño de sus roles y sus resistencias. Ni siquiera un feminismo radical como el de Femen va contra nadie; cabría, eso sí, pensar por qué escandaliza tanto el que las mujeres pongan sus torsos desnudos en las plazas públicas como forma de reivindicar sus derechos. Nos inclinamos a pensar que es porque, por una vez, las tetas no aparecen al servicio sexual del varón ni del consumismo (como en la pornografía o en los anuncios de lencería que llenan las marquesinas), sino que las enseñan porque ellas quieren, haciendo ver lo que demandan, que sus cuerpos les pertenecen, en un acto de valentía política como el de Rosa Parks. En palabras de Audre Lorde, con las herramientas del amo no se desmonta la casa del amo. El feminismo avanza en la libertad de todo el mundo. La otra cara del sometimiento es la dominación, y ni vamos a victimizar a las sometidas ni a ver libertad en el ejercicio de la dominación, porque para que haya dominadores, tiene que haber esclavas.

La violencia de género existe como realidad social y ha de ser denominada por su nombre. Existe la violencia intrafamiliar, pero se trata de un fenómeno diferente (que, por otra parte, no se explica bien si no se adopta una perspectiva de género, porque estaríamos olvidando que vivimos en sociedades patriarcales). Hay violencia de género que no ocurre en el interior de las familias, y otra que sí, pero no por ello deja de ser violencia de género, del mismo modo que una violación es una relación sexual no consentida ni deseada, por mucho que ocurra dentro del matrimonio; y por eso "violencia intrafamiliar" no puede sustituir a "violencia de género". Lo ideológico no es llamar a las cosas por su nombre ("violencia de género" a la violencia contra las mujeres), sino tergiversar las palabras, crear un pseudo-lenguaje que pretende nombrar una pseudo-realidad, como hicieron los totalitarismos históricos para afianzarse en el poder. Dijo Trump que podría disparar a la gente en la Quinta Avenida y no perdería votos. Es más, que podría negar en sus redes sociales el haberlo hecho y sus votantes lo creerían. Lo que Trump denomina lealtad no es más que la pérdida del sentido de la realidad. Campo abonado para el autoritarismo. Díganme qué debo pensar y qué tengo que hacer para no sentir miedo en estos tiempos de incertidumbre: esto es venderse a un ensueño de comodidad mientras se cae en el abismo. Perder el sentido de la realidad es perder las condiciones para la libertad y solo en la libertad podemos crecer. Lo otro es aridez, devastación, infructuosidad, desilusión, necropolítica, muerte. Esto es lo que está en juego.