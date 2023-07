El fin de Xata Roxa

Son días de emociones encontradas. Tengo, por un lado, la sensación de alivio porque esta agonía que llevamos tiempo pasando se termina; y, por otro lado, la de tristeza profunda, de impotencia, de que todo el esfuerzo y el trabajo de cada uno de nosotros no ha servido para nada, ha sido inútil, y ni tan siquiera agradecido.

Muchos han hablado de un tiempo a esta parte de Xata Roxa, pero nadie nos conoce, nadie sabe lo que allí se trabajaba, salvo nuestras familias y amigos, que lo sufrieron en sus propias carnes. Nos perdimos muchas vivencias con los nuestros porque no había tiempo para todo, y la empresa era lo primero.

Empezamos hace casi dos décadas siendo apenas cuatro gatos en el matadero de Avilés. Los pedidos aumentaron y con ello vinieron cambios. Nos trasladamos al matadero del Valle del Nalón. También llegaron nuevos compañeros. Y durante todo este proceso estábamos a disposición de la empresa: no había festivos, no había domingos porque sonaba el teléfono y lo dejábamos todo y a todos para plantarnos allí. Había que sacar la empresa adelante. Llegó el inverno y las tormentas, terribles para las máquinas eléctricas. Con los sensores estropeados la capacidad se redujo al 50%, pero los pedidos tenían que salir y allí estuvimos el día y la noche turnándonos para ir a dormir un par de horas al coche porque las máquinas no podían parar y el nuevo día comenzaba con más pedidos. No dábamos abasto y el trabajo nos sobrepasaba, pero allí seguíamos.

Después llegó un nuevo e inesperado cambio, un día a la vuelta del desayuno, nos comunicaron que había que irse. Había que desmontarlo todo.

¿Os podéis hacer una idea de lo que es desmontar una empresa de jueves, uno de los días con más pedidos, y montarla en otro sitio para que el viernes estuviera funcionando a pleno rendimiento? Parece imposible, pero se hizo. Aparecieron ganaderos con camiones, controladores, familiares, todos a desmontar la empresa mientras los trabajadores intentábamos acabar los pedidos antes de que nos desinstalaran la maquinaria. Ese día empezamos la jornada como un día normal, a las 7 de la mañana, y a las 2 de la mañana, trabajadores, ganaderos y el equipo informático estábamos en Noreña instalándolo todo para poder trabajar al día siguiente. Nos quedaban menos de cinco horas para volver a entrar a trabajar y aún estábamos allí.

A la semana de estar allí hubo un nuevo traslado, esta vez a Mieres (en una semana, dos mudanzas). Allí pasamos unos cuantos años, antes de hacer el último y definitivo viaje, a Noreña. Vinieron nuevos compañeros y el trabajo siguió creciendo. Lo dimos todo y nunca, repito, nunca, se nos han pagado horas extras (ya tendríamos nuestras casas pagadas).

Gracias a todos los que disteis más de lo que era vuestra responsabilidad. No se me olvidará aquel día en Noreña cuando una rata entró en un cuadro eléctrico causando una explosión que dejó toda la nave sin luz. Nuestro compañero de reparto se tenía que haber ido a las tres, camino de Madrid, pero eran las once de la noche y seguía en la nave. Electricistas, mecánicos, informáticos, trabajadores, una vez más dándolo todo. Compañeros yendo a casa a acostar a los niños y volver. No os equivoquéis, muchos no estaban allí por el sueldo, sino por calidad humana.

Sobrevivimos a una pandemia trabajando jornadas de más de 12 horas para servir a nuestros clientes mercancía mientras más de medio país estaba encerrado en casa.

En estos años hemos pasado buenos y malos momentos y siempre hemos estado ahí, anteponiendo el trabajo al resto de las cosas, algo de lo que hoy me arrepiento.

Estas son unas pequeñas pinceladas de lo que fue Xata Roxa, construida a base del trabajo y sudor de muchas personas y de la que hoy no queda nada. La vi nacer, la vi crecer, jamás pensé que la vería morir, pero estas son las consecuencias del ego humano y de los intereses políticos. Tardamos años en construir un proyecto que se destruyó en mucho menos tiempo.

Hoy podríamos haber sido una empresa competitiva, fuerte y revertir nuestras ganancias en ASEAVA, ayudando a los ganaderos a cebar los animales, a bajarles los costes, y ser más competitivos. Lo teníamos todo: la materia prima y la manera de comercializarla. Ahora no tenemos nada.

A mis compañeros quiero decirles que no se preocupen, que no nos va a faltar el trabajo porque somos unos luchadores y no nos da miedo trabajar. Y si algo tengo claro es que la culpa de que esto haya acabado así no es de ninguno de nosotros. Nuestra labor era trabajar, no gestionar, y así lo hicimos.

Quiero dar las gracias a todos los que, sin pertenecer a Xata Roxa, trabajasteis tantas horas como nosotros para solucionar los problemas. Gracias por vuestra infinita paciencia y tratarnos siempre genial y con una sonrisa. Gracias por vuestros mensajes de apoyo en estos momentos, me alegro de que Xata Roxa nos haya presentado. Nos volveremos a ver, porque vuestra amistad es lo más valioso que me llevo.

El gran capital de Xata Roxa radicaba en sus trabajadores y en los proveedores de servicios que hacían las cosas muchas veces por nosotros, sobre todo últimamente ya que, aún sin cobrar, nos asistían.

Gracias a todos los controladores que fuisteis a ayudarnos no siendo vuestra responsabilidad.

Para terminar, quiero felicitar y dar mi más sincera enhorabuena a aquellos que os empeñasteis en destruirnos y lo conseguisteis. Os habéis cargado una gran empresa con un potencial humano increíble, que no se podrá reconstruir con dinero. Pero bueno, la vida es así. El "Titanic" era un gran barco y, contra todo pronóstico, se hundió. Podéis estar orgullosos de haber hundido al "Titanic" de la carne.

Los trabajadores sólo pedíamos sinceridad, la verdad acerca de la situación en la que estábamos. Creo que, después de todo lo que dimos por la empresa, era lo mínimo que nos merecíamos. En cambio, sólo obtuvimos mentiras y más mentiras. Nunca nos tuvisteis en cuenta ni lo más mínimo, después de todas las horas que os regalamos. Pretendíais hasta quitarnos los días que nos corresponden por trabajar en un festivo, algo que viene en el convenio. Llevamos dos años viviendo en la incertidumbre, con nuestras familias desveladas y nosotros sin saber qué decir porque ni siquiera eso fuisteis capaces de darnos: la verdad.

Gracias.

(Siempre hay que acabar con una palabra positiva y ser agradecidos).