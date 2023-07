En política no es fácil asumir el fracaso. Pero hacerlo ganando unas elecciones resulta más doloroso y puede, además, contribuir a la frustración. El gatillazo de la derecha del pasado domingo se debe a muchas causas, no se puede resumir solo en una: la movilización del adversario, las mayores y falsas expectativas de voto creadas y posteriormente alimentadas, el factor Cataluña, decisivo para Sánchez, en tanto que no lo fueron tanto Madrid y Andalucía para Feijóo... Tampoco hay que olvidarse, a la vista de los resultados, de que en medio de la polarización de la vida española Vox produce todavía más miedo que Frankenstein. La inquietud, además, aumenta si es el propio Partido Popular el que se dedica torpemente a abonar los temores que produce el único partido, sea de la naturaleza que sea, que es capaz de apoyarle, mientras los socialistas se encargan de blanquear a sus indeseables socios. A la vez puede que haya fallado también el eslogan grosero de "que te vote Txapote", mientras que las consignas de la izquierda, igual de burdas, han tenido evidentemente efecto en la movilización de su electorado. La sociología política del país es la que es, no cambia de un siglo para otro.

"Que te vote Txapote" se ha convertido de nuevo en realidad. Bildu ha sido el primero en anunciar el apoyo a Sánchez. Esta vez el Frankenstein que se vislumbra entre las sombras tendrá una articulación más, la del prófugo Puigdemont, que, a cambio de respaldo, exigirá el indulto antes de ser condenado y hasta un referéndum. Si la pasada legislatura trajo incertidumbre, imagínense esta con un Gobierno de España aún más débil dependiendo de los independentistas que no la quieren. No se puede decir que se haya elegido la estabilidad. Pero en el ámbito político la frontera entre realismo y cinismo no es fácil de establecer, y una visión desencantada de la historia tampoco puede prescindir del reconocimiento de la inevitable dinámica del político, que implica conflictividad. En esas estamos.