Inestabilidad sin prisas

Todo lo que urgía el 29M, con la convocatoria anticipada de las urnas en julio, ahora no tiene prisa. Sánchez ha decretado vacaciones en España, diciendo que los españoles tienen derecho a descansar. La negociación de la investidura se presenta larga, Feijóo tiene que desgastarse lo suficiente antes de que Puigdemont, la persona que convocó el referéndum ilegal de independencia en Cataluña y después huyó a Bélgica, se convierta en el árbitro de la política nacional. España dependerá entonces de un prófugo de la justicia. La situación es tan sumamente disparatada que cuesta hacerse cargo de ella.

La primera pregunta que se plantea todo ciudadano juicioso consiste en cómo es posible que los dos partidos que aglutinan la mayoría incontestable de los votos no se pongan de acuerdo para frenar el imparable deterioro de la estabilidad, teniendo en cuenta lo que supondrá formar un gobierno pactando con independentistas dispuestos a doblegar al Estado. Vale, de acuerdo, esto no es Alemania, aquí no existe el mismo espíritu de consenso que allí, y la derecha que ganó las elecciones y no puede gobernar pedía derogar el sanchismo, la opción política que obteniendo menos votos tiene sin embargo posibilidades de hacerlo. ¿Pero en qué consisten esas posibilidades? Ante una eventual negociación con Sánchez, el prófugo Puigdemont ya ha anunciado que el apoyo de la derecha independentista no va a salir gratis. El voto catalán, clave en el resultado electoral y depositado en los socialistas para agradecerles la "pacificación" del territorio, tendrá efectos contrarios a lo que muchos deseaban debido a esa aritmética diabólica que incomprensiblemente beneficia a los nacionalistas con un reparto injusto de los escaños en relación a los votos emitidos.

De lograrse, hasta otoño no habrá investidura y después de ella no se sabe qué ocurrirá, dada la fragilidad del hipotético Gobierno y sus inquietantes alianzas, las demandas separatistas de autodeterminación, un Senado controlado por el Partido Popular y una idea de futuro de España exclusivamente acomodada al interés político particular.