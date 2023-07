Otro laberinto español

Estamos en plena semana de resaca de unas elecciones con resultados que ofrecen un panorama muy complicado para todos, y cuyo reflejo en Europa –incluida la olvidada presidencia del Consejo, que recae sobre nuestras espaldas durante este semestre– no nos deja precisamente en buen lugar. Tras una campaña en la que los debates constructivos sobre los problemas pendientes y sus posibles soluciones han brillado por su ausencia, el hecho de que el partido con más votos, más escaños y mayoría absoluta en el Senado no gobierne, pero sí pueda hacerlo quien ha quedado en segundo lugar y se regocija de ello no es desde luego la mejor de las situaciones. Triste espectáculo el que damos ante la comunidad internacional.

No es motivo de orgullo que el hipotético próximo gobierno socialista repita los pactos con fuerzas que no tienen ningún interés en el porvenir de España. Tan desesperanzador es que la gobernabilidad dependa de las condiciones impuestas por Puigdemont, un prófugo de la justicia, como lo es la posibilidad de barajar una repetición electoral por primar el bloqueo frente al arreglo político. Depender de los extremos y de las fuerzas centrífugas es un escenario con efectos negativos. Para este país, sin duda. Pero también para Europa, porque España es uno de los grandes de la UE –quizá deberíamos recordárnoslo más a menudo– y este panorama repercute en nuestro papel y nuestra posición europea. Desde luego, negativo también para la presidencia española del Consejo, de nuevo perjudicada por la política de vuelo bajo. Los problemas no se borran por no abordarlos. España tiene que crecer más y los españoles siguen necesitando vivir mejor y afrontar con decisión –y seguramente con sacrificios– los retos pendientes. Por eso hacen falta reformas auténticas para las pensiones, la fiscalidad, el empleo juvenil, la educación, la inversión en innovación e investigación, la salud y la ciencia pioneras, la energía, la reindustrialización y la retención de talento, por citar solo algunos asuntos, a los que hay que añadir las necesarias decisiones para reducir el gasto público desmesurado y la deuda pública, que roza el 113% del PIB. ¿Cómo se hace todo esto sin consenso? ¿Cómo se acometen los problemas serios sin depender de los extremos? Cuando el partido que ha ganado las elecciones y controla más gobiernos regionales y ayuntamientos no gobierna es una invitación al enfrentamiento y el fracaso; también lo es cuando la coalición que gobierna un país no trabaja estrechamente con los poderes regionales y locales. Extrapolemos nuestra situación al escenario europeo. Comparémonos con otros casos de elecciones generales con necesidad de entendimiento para formar gobierno. ¿Están pensando lo mismo que yo? En efecto, en buena parte de Europa la gobernabilidad en estos casos llega de la mano de un gran pacto de las principales fuerzas políticas. Con acuerdos de Estado o de Gobierno entre fuerzas centrales sin depender de partidos extremistas, sin hacer concesiones que pongan en peligro la economía, la convivencia o la propia existencia del país. Por desgracia, no parece que esto vaya a ocurrir en España, al menos no a medio plazo. Los bloques irreconciliables van a seguir marcando la política y por tanto, imponiendo su sello en los asuntos nacionales y europeos. Sin embargo, ese no es el deseo de la mayoría: según Metroscopia, el 70% de votantes del PSOE y el 76% del PP creen que el cambio de verdad que se produciría en España es que ambos partidos llegaran a acuerdos en los asuntos más relevantes. Si no nos alineamos con la forma dominante de hacer política en Europa, vamos a seguir desperdiciando oportunidades económicas (en forma de fondos UE, por ejemplo) y corremos el peligro de que nos llamen de nuevo la atención política (el bloqueo sobre la reforma del Consejo General del Poder Judicial). Es difícil reconstruir espacios de consenso, pero esa es la tarea que la clase política debe emprender con urgencia. Porque establecer compromisos de gobernabilidad con fuerzas ajenas o contrarias al proyecto común tiene consecuencias. Necesitamos pactos de Estado que miren a las generaciones futuras. Que miren por España y por Europa.