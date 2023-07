Tiempo al tiempo

"Hay algo que me preocupa: los jóvenes ya no tienen tiempo… de tener tiempo". La frase corresponde a George Steiner. La acabo de leer en una antología de entrevistas realizadas por el periodista Borja Hermoso, que ahora recoge en un libro la editorial Siruela bajo el título "La conversación infinita". El gran crítico literario del siglo XX va más allá. "Nunca la aceleración casi mecánica de las rutinas vitales ha sido tan fuerte como hoy. Y hay que tener tiempo para buscar tiempo".

Precisamente estos días, millones de españoles hacen las maletas para dirigirse al lugar que han elegido para disfrutar del verano, de los días en los que se supone que disponemos de lo que hemos dado en llamar "tiempo libre". Ya se sabe, vacaciones en el trabajo, vacaciones en los colegios, vacaciones en las oficinas. Nuestro tiempo es sagrado. ¿Cuántas veces hemos oído decir en las últimas semanas que Sánchez nos ha robado nuestras vacaciones al convocar las elecciones el 23 de julio?

No son pocos los que afirman que la falta de tiempo es el gran problema de nuestra sociedad. Baste como ejemplo la creciente reivindicación de la jornada laboral de cuatro días. Esa "aceleración mecánica" de nuestras rutinas de la que habla Steiner nunca ha sido tan veloz. La sociedad digital está diseñada de tal forma que miramos con recelo al desocupado. No nos concedemos tregua. Esos ratos muertos en el transporte público o en la terraza del café los cubrimos de inmediato con el móvil, que ofrece infinitas posibilidades de llenar el tiempo. El que va mirando a la batuecas es el raro.

No es un fenómeno nuevo. Thomas Mann, cada día antes de acostarse, daba cuenta en su diario de cómo había empleado el tiempo. Mann sostenía que el tiempo es nuestro bien más preciado, de ahí que concediera tanta importancia a la rutina. El autor alemán defendía en "La montaña mágica" la necesidad de "dar al tiempo un poco de peso y profundidad a fin de que no fuese única y exclusivamente ‘tiempo’".

En mi caso, tardé mucho en comprender el sentido y el valor del tiempo. Ya avanzada la adolescencia, en El Entrego, llegué a comprender que el tiempo en realidad era la vida, y que la vida no era ese tiempo por el que me pasaba esperando cinco días a la semana o diez meses al año. Es decir, el llamado tiempo libre: los fines de semana y las vacaciones. La vida eran los siete días de la semana y los 365 días del año, incluidas las soporíferas clases, los implacables exámenes y las demoledoras salidas al encerado. Resultaba absurdo desperdiciar la mayor parte de la vida esperando. Debo confesar que ese descubrimiento me hizo muy feliz.

Ya en la época de las lecturas de Hermann Hesse y Gibran Khalil Gibran, llegué a estar tan obsesionado con el tiempo que, al considerarlo vida, su pérdida la consideraba muerte. Hasta el punto de que si alguien me hacía esperar, no lo consideraba una mera falta, sino un asesinato, puesto que me había arrebatado parte de mi tiempo de vida.

Hoy en día el tiempo se ha convertido en una de nuestras principales preocupaciones por la falta de lo que se ha dado en llamar "tiempo de calidad" o "tiempo para nosotros mismos". La poeta y filósofa ovetense Azahara Alonso explica muy bien ese desasosiego. "¿Qué es realmente perder el tiempo? ¿Acaso no merece la pena vivir días en los que tenemos la sensación de perder el tiempo?", se preguntaba en una entrevista reciente con "elDiario.es".

"Me interesa muchísimo el tema del tiempo entendido como una divisa equiparable al dinero –explicaba la escritora–. El lenguaje que utilizamos para hablar del tiempo es un lenguaje económico, empezando por expresiones como la gestión del tiempo (...) La forma en la que actualmente entregamos la vida al trabajo es una buena jugada capitalista en términos de tiempo. Sin ir más lejos la división de las de las tres partes del día (ocho horas para trabajar, ocho para lo que queramos y ocho para dormir) se ha desdibujado precisamente gracias a eso, a que ponemos todo nuestro tiempo al servicio del trabajo".

Petrarca no hablaba de capitalismo, pero en sus "Remedios para la vida" ya atisbaba el problema. "Sé que entre los hombres es costumbre llamar tiempo perdido a todo lo que no se encamina a la avaricia –dejó escrito–, pero es precisamente el tiempo dedicado a ella el que de verdad se pierde".

El trabajo ya no tiene el prestigio de otros tiempos, ya no es vocacional ni una contribución a la sociedad. Vuelve a considerarse una maldición: una forma de ganarse la vida a la vez que nos la arrebata. Tenemos que encontrar la fórmula para, como proclama el viejo dicho, "dar tiempo al tiempo".