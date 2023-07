Bebiendo nace el amor

J acques es un hombre de mediana edad que regenta una tienda de vinos. Tiene enmarcado un poema de Charles Baudelaire sobre el placer de emborracharse. Bebe bastante, para saber la calidad de los caldos, pero una dolencia cardiaca le obliga a dejar el alcohol. Hortense es una mujer, de mediana edad también, ginecóloga que tiende a encariñarse con los bebés a los que ayuda a nacer.

No sabe nada de vinos pero paga 55 euros por una botella que regala al grupo de indigentes con el que cena una vez por semana. El encuadre de la mesa con Hortense y los indigentes se parece peligrosamente a la santa cena. No hay gastronomía de por medio, sino la degustación de vinos, pero la cinta se ciñe a las reglas no escritas de ese género tan en boga del cine culinario, en el que los personajes se aman, expresan o discuten a través de las viandas.

Aquí es mediante una cata que sirve para salvar la tienda de Jacques y, lo más importante, unir con toques de comedia romántica a los protagonistas. Una fórmula que funciona desde hace años y que la cinematografía francesa exprime con mejor o peor tino.

Además de los borgoñas y los burdeos, siempre presentes, el filme basa su efectividad en las interpretaciones de Isabelle Carré y Bernard Campan, quienes otorgan entidad a unos personajes diagramados en torno al lugar común.