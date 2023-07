Netflix le está sacando mucho partido a las historias de Elísabet Benavent, la reina española de la novela romántica. Lo ha hecho con las tres temporadas de la ya extinta "Valeria", con la película "Fuimos canciones" y, ahora, seguirá explotando el fenómeno con "Un cuento perfecto", miniserie protagonizada por Anna Castillo y Álvaro Mel y basada en otro de sus exitosos relatos, que llega hoy a la plataforma.

Los personajes principales son dos jóvenes de clases sociales diferentes, pero que están pasando por el mismo mal trago a nivel sentimental: sus parejas les acaban de dejar. Margot (Castillo) es la heredera de un importante imperio hotelero con una madre de lo más rígida (interpretada por Ana Belén) y dos hermanas que están ahí siempre que las necesita (Lourdes Hernández, más conocida como cantante bajo el nombre de Russian Red, e Ingrid García-Jonsson).

"Margot está en un punto en el que la presión de querer que la quieran, de hacer las cosas bien en su trabajo, de que la respeten, de que la valoren, la boda que se le viene encima con una persona que a priori se supone que es perfecta para ella... Todo eso hace que se bloquee y se ahogue", explica Castillo, fan absoluta de las comedias románticas de los años 90 y 2000, con las que ha crecido y se siente "como en casa". Entonces Margot se topa por casualidad con David, un chico con el que, en principio, parecería que tiene poco que ver: el joven comparte piso con una pareja con un bebé (Jimmy Castro y Tai Fati) y tiene que compaginar tres trabajos (uno de ellos en la floristería regentada por Ane Gabarain y Elena Irureta, las amigas enfrentadas en Patria) para llegar a fin de mes. "Es inocente, conformista y no tiene muchas ambiciones, y se comporta como el perrito faldero de la chica con la que antes tenía una relación. Hasta que conoce a Margot y prioriza otros intereses y otras metas", resume el propio Mel.

Ambos acuerdan hacer una estrategia conjunta para ayudarse a recuperar a sus respectivas exparejas. Un viaje a Grecia hará el resto en este cuento perfecto que, precisamente, deconstruye los idealizados relatos románticos a los que estamos acostumbrados: "Todos sabemos que la fórmula del cuento perfecto no funciona. Esta serie es el ejemplo de que las cosas pueden sorprenderte en sitios que no esperabas y, de repente, lo que nunca te habías imaginado que te podía gustar o que te podía hacer feliz te libera", reflexiona Castillo sobre esta miniserie de cinco episodios. Los protagonistas coinciden en que "Un cuento perfecto" se aleja de los estereotipos de las comedias románticas, gracias al toque que le ha dado la autora de la novela original. "En otras obras hay situaciones que están idealizadas y luego, en realidad, no son así. Pero en los libros de Elísabet Benavent hay algo más mundano, más de tú a tú, y puedes empatizar con los personajes. Además, la relación entre ellos es sana y nada tóxica", considera Mel.