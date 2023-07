Juanma Moreno, paradigma de éxito electoral en Andalucía, ha dicho que Vox es el mayor aliado de Pedro Sánchez, y aunque el análisis llegue algo tarde no deja de ser acertado. Sánchez usó desde el principio a Vox para llenar de contenido la famosa foto de Colón y agitar el espantajo de la derecha extrema. Últimamente, con los resultados ya conocidos, lo utilizó para alejar del PP a los votantes indecisos y movilizar al electorado de izquierdas. La jugada le ha salido redonda. El partido de Abascal ha sido una solución a los problemas socialistas y a la vez un problema para las soluciones populares que, en medio de una severa contradicción, no han sabido gestionar bien los pactos autonómicos.

De las elecciones se puede extraer la conclusión de que, en general, Vox asusta a los españoles bastante más que cualquier gobierno Frankenstein, que parece ser y tras lo sucedido inquieta menos de lo que debería inquietar. Resulta asombroso comprobar cómo un partido hasta ahora altisonantemente retrógrado en muchos aspectos de la vida, pero que no ha incurrido en delito alguno, puede llegar a preocupar o asquear más que los socios separatistas y anticonstitucionales de Sánchez, decididos a rebelarse contra el Estado y acabar con la convivencia territorial, y los políticos herederos de una banda terrorista que asesinó, no hace todavía tanto, a casi un millar de españoles y que ahora se benefician de ello para medrar en las instituciones. O que una hipotética alianza entre Vox y el Partido Popular encienda las alarmas y no así el pacto de gobierno con un prófugo golpista líder de un partido de derechas, tradicionalmente corrupto, declarado enemigo de España y que no pierde la oportunidad de desacreditarla siempre que puede. Quizá forme parte de la sociología política de un país y no haya forma de cambiarlo. Puede también que la izquierda lo fomente para seguir insistiendo en su nuevo pacto del Tinell contra el Partido Popular, obligado a resolver cuanto antes su ecuación más incómoda.