Juventud, ¿divino tesoro?

"Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla, / y un huerto claro donde madura el limonero; / mi juventud, veinte años en tierras de Castilla; / mi historia, algunos casos que recordar no quiero…" (Antonio Machado (1875-1939), "Campos de Castilla")

Mi infancia también son recuerdos de un patio andaluz, de calles empedradas, de plazas donde jugaba y corría, donde me caía y me levantaba, donde reía y lloraba, donde aprendía de mis abuelos las historias más hermosas y también algunas tristes, donde escuchaba los trinos de los pájaros y olía el perfume de las flores… Sí, era feliz en aquella etapa de mi vida, que después tuvo "algunos casos que recordar no quiero".

Y eso es la vida, esa vida que hoy parece que no saben vivir muchos de nuestros niños y muchos de nuestros jóvenes; tal vez no les hemos sabido dar las herramientas necesarias o les hemos dado demasiadas. Ahora los vemos rodeados de todo tipo de artilugios, de "progreso", encerrados en espacio y mente, sin jugar en patios y plazas, sin comunicarse con sus padres, sus abuelos o, incluso, sus propios amigos… No son felices, salvo que tengan todo lo que quieran y vean satisfechos todos sus deseos. Lamentablemente, algunos optan por soluciones terminales, que nos impactan y nos sobresaltan; noticias, cada vez más habituales, de aquellos que optan por terminar de manera drástica con el mayor regalo que les hicieron sus padres en un acto de amor: la vida.

Por suerte (sí, por suerte) conozco la realidad de un continente como el africano, donde muchos niños y jóvenes no pueden acceder a nuestro "progreso", y, sin embargo, te miran a la cara con una sonrisa y son felices con muy poco. Todo ello podemos hacerlo extensivo a tantos y tantos países del llamado "Tercer Mundo", pero siempre con un denominador común: ¡Querer vivir! A veces, arriesgando la vida para poder seguir viviendo. ¡Qué gran paradoja!

Se dice que tenemos "la juventud más preparada de la historia". Creo que hay que matizar mucho esta expresión, dicha muchas veces por aquellos que sólo buscan "dorarles la píldora" o alegrarles los oídos en aras de un beneficio propio, porque si entramos en profundidades, sí es cierto que tenemos una juventud muy preparada tecnológicamente, pero, ¿está preparada para afrontar los momentos duros de la vida? No, y a los datos me remito: según el Instituto Nacional de Estadística, el número de personas que se han quitado la vida ha crecido casi un 10% en comparación con el periodo previo al covid-19, y preocupa especialmente el incremento del número de jóvenes que se han suicidado, destacando los adolescentes entre 10 y 14 años: una horquilla de edad en la que el suicidio crece un 134%. Existen los problemas de salud mental, y a nivel general, pero ese enorme incremento es para tener en cuenta y pensar que no es debido a una "feroz" pandemia mental surgida de la nada, sino a la forma de vida que les hemos transmitido, en donde se les ha dado todo… pero sin pautas para saber y poder digerirlo.

No soy psiquiatra, no soy psicólogo, pero sí un ciudadano que observa y reflexiona: ¿Qué está pasando? ¿Son los jóvenes las grandes víctimas de la pandemia? ¿No lo fueron, incluso más, los más mayores, con poco futuro por delante y en estados más precarios? Si decía más arriba que ahora niños y jóvenes se "enclaustran" y se aíslan con la única compañía de un móvil o un ordenador, ¿tanto les pudo afectar el "enclaustramiento" derivado de la pandemia, cuando tenían y tienen todo una vida por delante y "acompañados" de la sacrosanta tecnología? Les falta, por encima de todo, relación y comunicación directa… en el mundo más comunicado de la historia. ¿Y qué les sobra? Tal vez, un cierto egoísmo, no exclusivo de los jóvenes: ¿piensan en cómo dejan a sus más allegados cuando ellos se van? Unos padres que pierden a un hijo a temprana edad jamás se recuperan; el dolor es tan inmenso que queda para siempre. Ese sí que es un problema difícil de afrontar.

Hemos educado, como sociedad, en las casas y con los sistemas educativos, una juventud a la que le cuesta afrontar los problemas, los normales de la vida, a la que se le ha inculcado que el bien supremo es la felicidad y el placer, en donde la imagen prevalece sobre la materia, en donde los y las "influencers" (¡vaya "palabro"!) son hoy en día sus paradigmas de comportamiento y de estética. Como diría el escritor y periodista Eduardo Galeano (1940-2015), "vivimos en la cultura del envase, que desprecia el contenido". Desgraciadamente, todo ello deriva al mencionado incremento de suicidios entre los más jóvenes, y nosotros, las instituciones, los medios de comunicación… somos cómplices de un mal que nos inquieta y nos apena, pero al que no ponemos remedio, y con especial mención a la clase política, que ve en estos jóvenes sólo a sus potenciales votantes de "su" mañana.

"La juventud es una enfermedad que se cura con los años" (George Bernard Shaw, 1856-1950)