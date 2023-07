En un acto cargado de simbolismos, Adrián Barbón tomó el jueves posesión por segundo mandato consecutivo como presidente del Principado de Asturias, dando inicio a la duodécima legislatura autonómica. Con un discurso más emocional que emocionante, más afectivo que político y trufado de intervenciones en asturiano, el jefe del Ejecutivo pretendió desbordar optimismo a sabiendas de que los retos que aguardan a la región requieren de un espíritu animoso al que no acompañan la tozudez de algunos indicadores socioeconómicos que siguen sin enderezarse. De ser efectivas, las llamadas del presidente al entendimiento y el diálogo marcarían la senda del consenso que tantas voces reclaman en este país y en este momento tras unas elecciones que no solo no han despejado el panorama político nacional, sino que incluso lo han enrarecido más.

Aventuró Barbón en su primer discurso de la legislatura los hitos del mandato autonómico en ciernes: rematar el cambio económico, aprovechar las grandes comunicaciones como vehículo para conducir a la región a otra dimensión turística y poner freno al imparable descenso demográfico. Asuntos todos ellos de enorme relevancia cuya resolución marcará el éxito o el fracaso de un Gobierno cuyos actores principales llaman "de progreso" tras el acuerdo rubricado el viernes por el PSOE e IU. Abogó además el presidente asturiano por la implicación del binomio industria-ciencia, ambas de la mano en el camino que conduce a una irrenunciable transformación verde y digital. Y anunció mayor atención hacia el medio rural, el más castigado por el paulatino envejecimiento y la pérdida de población. Toda una declaración de intenciones, pero en su segundo mandato Barbón está obligado a traducir las palabras en hechos firmes y apuestas decididas. Le ha costado a Barbón cuadrar el sudoku de su nuevo equipo; hasta ayer mismo, pasados diez días desde su investidura y más de dos meses después de las elecciones autonómicas de mayo. Algún día habrá que detenerse a pensar por qué el reclutamiento resulta tan difícil. El tiempo y la capacidad de gestión se encargarán de dictaminar si el Presidente acertó o no en la elección. A falta de un análisis más sosegado, sorprende que sea el propio Presidente quien asuma unas competencias tan relevantes como las de Cultura, quizás atrapado en su promesa de formar un Gobierno con diez consejeros, igual que los de Pedro de Silva. Una de las claves del éxito del nuevo Gobierno estará en la interlocución con las empresas y en el cambio a una economía descarbonizada, como el propio presidente aseguró en su toma de posesión. Los empresarios ya han mostrado sus temores por la separación de estas competencias en dos consejerías diferentes, la de Ciencia, Empresas, Formación y Empleo de Borja Sánchez y la de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico de Nieves Roqueñí. Hasta ahora la coordinación entre las diferentes áreas con competencias económicas estaba a cargo de Juan Cofiño como número dos de Barbón. Ahora la Vicepresidencia recae en Gimena Llamedo, con un perfil más político, pero con un reto por delante también relevante tras el acuerdo con IU, que obligará a marcar territorios. El nuevo Ejecutivo toma posesión en un momento de gran incertidumbre política en el país tras los comicios del pasado 23 de julio. La ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, que representó al Gobierno de la nación en la toma de posesión del presidente asturiano, habló el pasado viernes en Oviedo de la necesidad de forjar aún más la identidad y la unidad de España "con respeto absoluto a la diversidad y el pluralismo". Una unidad que puede verse amenazada si su partido decide, como pretende, gobernar con el beneplácito de formaciones políticas nacionalistas, algunas de ellas descaradamente independentistas, que sin duda pondrán un elevado precio, y no solo económico, a su apoyo. Los españoles votaron mayoritariamente moderación, pero los intereses partidistas azuzan el frentismo de bloques. Sorprende la incapacidad para entenderse de los dos grandes partidos que suman 258 de los 350 escaños del Congreso y el 64,8% de los votos escrutados el pasado domingo. El nuevo presidente de las Cortes asturianas, Juan Cofiño, fiel escudero y hombre fuerte del anterior Gobierno del Principado, elogió la experiencia adquirida por Barbón en un cuatrienio marcado por una angustiosa pandemia y por el tortuoso cambio de modelo industrial. En cuanto que político ya experimentado, no le queda ya al jefe del Ejecutivo la posibilidad de recurrir al comodín de la bisoñez. En su discurso de toma de posesión señaló que vale lo que valen sus palabras. Esclavo es pues de los compromisos que asumió con el altavoz del Parlamento: alcanzar consensos para atajar los grandes desafíos de la región, apadrinar un impulso colectivo y practicar una política útil para los ciudadanos basada en el entendimiento. Ojalá que ese pronunciamiento tenga la validez de un contrato del mandatario regional con sus administrados y señale el camino de la concordia y el diálogo en favor del bienestar de los asturianos. 