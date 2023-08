La "amplia mayoría"

Sánchez, que no ha ganado las elecciones aunque lo parezca, ya habla sin embargo de una "amplia mayoría". Para asegurarlo con la sobradez con que lo plantea se basa en que los adversarios no suman lo suficiente como para impedir gobernar al perdedor. La pregunta, en último caso, es dónde está la amplitud en las cuentas que se trae. Saldrá investido por los pelos, puesto que nadie se lo ha propuesto como él mismo se lo propone, ni nadie es tan pretendido en las circunstancias actuales, en las que el centro-derecha y la derecha españolas sufren además la parálisis del desencanto de unas elecciones que no salieron como esperaban.

Matizo lo de las derechas españolas por si alguien se cree a estas alturas que los hipotéticos socios de Sánchez, Junts y PNV, son partidos progresistas cuando en realidad pertenecen a las derechonas catalana y vasca, y representan como ninguno los intereses de la más rancia burguesía. Frankenstein, en esta nueva y amenazante versión, no solo lo forman los republicanos catalanes de izquierda, los hijos de ETA y los populistas sumandos de Eviña Perón. Veo poco progresismo en este cóctel tóxico y sí demasiadas ganas de que no se repitan unas elecciones. Los dados todavía no han empezado a rodar, pero estamos ya en los prolegómenos de una partida que se presenta incierta para los intereses de la convivencia, con una sociedad cada vez más enfrentada, dividida en dos bloques dispuestos a cerrarse el paso y contrariarse a la mínima. La carta respuesta del presidente del Gobierno en funciones al candidato que le superó en votos y en escaños no permite abrigar esperanza alguna de entendimiento y tampoco parece la más lógica desde el punto de vista democrático, por mucho que la campaña del adversario hubiera ido en la dirección de jubilarlo a él y lo que representa. Aunque grosero en el planteamiento, son cosas que forman parte de una dialéctica electoral. Tampoco es que la izquierda se haya mostrado amable con Feijóo.