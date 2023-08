¿Qué nos deja el 23-J?

En unas condiciones tan ajustadas como las que se han dado en las elecciones del 23J, era necesario esperar al recuento del voto CERA para hacer balance. Desde Estrategos ya habíamos señalado que dos escaños, uno por Madrid y otro por Girona, estaban en el aire; ambos con alta probabilidad de sumarse al grueso de los populares. El primero acabó cayendo de su parte y el segundo no lo hizo por poco. Dos escaños en liza, en un resultado tan ajustado, son condición suficiente para no precipitarse en el análisis. De hecho, la variación de este escaño por Madrid modifica el escenario político.

Realizado el recuento y consolidado el resultado, podemos extraer algunas conclusiones sin equivocarnos mucho. La primera: Feijoo ha ganado las elecciones generales con holgura. Objetivamente, en un escenario de fragmentación del voto como el actual, multipartidista a izquierda y derecha, ser la fuerza más votada a 16 escaños y 330.000 votos de la segunda es ganar holgadamente. Si, además, añadimos la mayoría absoluta del Senado, no hay discusión posible. Harina de otro costal es la probabilidad que tiene Núñez Feijoo de aglutinar apoyos para conformar Gobierno o de que le permitan gobernar en solitario.

La segunda: el bipartidismo ha vuelto con fuerza. Se ha producido un movimiento centrípeto y ambos, populares y socialistas, suman más apoyos. En comparación con las elecciones del 2019, PP y PSOE suman 10 puntos y 49 escaños más, creciendo de esta manera, por primera vez, desde las elecciones en las que irrumpieron Podemos y Ciudadanos. Los grandes damnificados han sido, sin duda, Vox y Sumar, que se dejan un buen puñado de votos cada uno. Aún con esta recuperación, ninguno de los dos grandes partidos ha logrado alcanzar una mayoría absoluta, lo que evidencia una realidad política todavía fragmentada.

La tercera: Cataluña vuelve a ser determinante. No sólo por el papel que jugarán los partidos nacionalistas catalanes y que más adelante abordaremos, sino también porque ha sido la tabla de salvación de Sánchez. Sin la subida de 7 escaños de los socialistas catalanes, el resultado del PSOE habría sido muy exiguo y evidenciaría un sonado fracaso, pero la amplitud de esta cuestión merecería sin duda un análisis propio. Las fuerzas independentistas han perdido casi un millón de votos respecto al 2019, pero su situación vuelve a condicionar la política nacional; lo que podrían aprovechar para generar de nuevo tensión social y para confrontar con el Gobierno de España, contando únicamente con 14 diputados de los 48 que se eligen en Cataluña.

La cuarta: se abre un escenario de máxima incertidumbre. Los populares, como fuerza más votada, van a tratar de buscar todas las opciones posibles para conformar gobierno o para posicionar el relato de que las urnas les han dado el derecho a intentarlo. Solos o acompañados, con apoyos o solicitando la abstención, su intención parece firme. La negativa tajante del PNV, la reciente apertura a negociar con el PSOE por parte Coalición Canaria y los titubeos de última hora de UPN presentan un escenario poco halagador para esta opción. Además, la insólita displicencia de Sánchez a sentarse siquiera a hablar con Feijoo aleja mucho cualquier opción de mínimo entendimiento. Los socialistas, por su parte, han intentado instaurar el relato de que existe un bloque que apoyaría con facilidad un gobierno de coalición progresista, pero, al margen de este relato interesado, saben que la realidad es otra y lograr los apoyos no va a ser fácil. De hecho, para la coalición PSOE-Sumar la gobernabilidad de España pasa por las manos de los partidos nacionalistas e independentistas; Sánchez necesitaría el sí de ERC, PNV, Bildu, BNG y ahora, inevitablemente, el de, al menos, dos diputados de Junts, lo que subirá el precio del apoyo. Coalición Canaria ha dicho que, aunque siente más afinidad por Díaz que por Abascal, no apoyará ningún gobierno donde esté alguno de estos dos partidos. Esta aritmética de mayorías, necesaria para una eventual investidura de Sánchez y para la aprobación de muchas leyes posteriores, abre un escenario de difícil gobernabilidad en el país. Además, los partidos nacionalistas vascos y catalanes no están leyendo este escenario en clave nacional, sino con atención a sus territorios ante la contienda electoral que se avecina en sus comunidades autónomas. Por ejemplo y sin entrar en muchos detalles, el PNV parece no haber rentabilizado electoralmente los apoyos que le ha dado a Sánchez y, en un progresivo declive, sigue sin detener la fuga de votos sufrida en las recientes municipales del 28-M. En cambio, Bildu, tras el blanqueamiento que le aportan los pactos de esta legislatura con el bloque de Gobierno, recibe más apoyos y ya se plantea en Euskadi como una alternativa de gobierno al PNV. Por su parte, el duelo entre ERC y Junts es similar; el retroceso de ERC en las municipales y en estas elecciones va a jugar un papel determinante en los próximos meses, ya que se pondrá en duda la estrategia pactista diseñada por Junqueras y Junts, a pesar de perder 140.000 votos, sólo ha perdido un escaño, por lo que habrá sectores dentro del partido de Puigdemont que apuesten por mantener la estrategia de la confrontación con el Estado. Si a esto añadimos que Puigdemont ha sido claro con su posicionamiento, que tiene más de emocional que de racional, la incertidumbre está servida.

Con esto, diría que nos quedan unos meses de intensidad política en lo discursivo, tengan paciencia, con mucha mar de fondo en la negociación y con titulares dirigidos a posicionar un relato que, en caso de una repetición electoral, sirva a los partidos para señalar a un responsable. Por cierto, si tuviese que apostar, diría que tenemos un 60% de probabilidad de volver a unos comicios, pero eso se lo contaré otro día.