Suspensos para septiembre

Ya no existe septiembre en nuestro sistema educativo. No existe como concepto, como mes sigue existiendo, claro. Muchos aún recordarán cuando, siendo estudiantes, septiembre era el mes más nefasto. Al menos para los mediocres. Para aquellos que no aprovechábamos las oportunidades previas: los parciales, la evaluación continua, los exámenes de junio y acabábamos, indefectiblemente, en el abismo de septiembre. Ir a septiembre era jugárselo todo a cara o cruz, con la amenaza de repetir curso –y eso sí que era grave– sobrevolando nuestras cabezas. Éramos tan zotes –nuestros padres nos lo recordaban todos los días y a todas horas– como para tirar por la borda el verano, teniendo que estudiar mientras los listos de nuestros amigos, liberados de toda obligación académica, disfrutaban de unas envidiables vacaciones.

Muchos acudían a las academias de recuperación –que hacían su agosto, nunca mejor dicho–, pero desde que las autoridades quitaron septiembre, sobreviven al borde de la ruina. Yo tenía –y tengo– la suerte de ser hermano de un maestro, así que me ahorraba la academia. Él intentaba sin éxito meterme un poco de racionalidad en la mollera y animarme. "Tú, ponte dos horas para estudiar –me decía una y otra vez–. sólo dos horas y el resto del día lo tienes libre. Eso sí, durante esas dos horas, ni levantar la cabeza, y ya verás como apruebas". Por más que lo intenté, nunca logré cumplir el objetivo. Ni diez minutos aguantaba yo con la cabeza gacha. Si hubiera sido hoy, me habrían diagnosticado TDAH (Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad). Nunca encontré esas dos horas seguidas para estudiar. Que si pasaba una mosca, que si dar de comer al grillo, que si el griterío de la banda de mi rival, mi vecino el empollón, preparándose para el combate. Total, que al final me pasaba el día entero delante de los libros esperando a ver si por un casual, por ciencia infusa, llegaban esas dos horas de concentración. Este verano de 2023, no dejo de acordarme de aquellas ingratas vacaciones. Tengo la sensación de que a los españoles nos han quedado un porrón de asignaturas para septiembre y que va a ser muy difícil que las aprobemos. No hay más que ver la situación política. ¿Sólo a los españoles se nos podía ocurrir votar tan mal que hemos puesto a nuestros políticos en el brete de gobernar un país ingobernable? Lo suyo hubiera sido votar correctamente, facilitando así la vida de los que tienen que venir después a arreglar el desaguisado de votar al tun tun, como quien en un examen contesta a voleo, a ver si hay suerte y era eso lo que preguntaban. Desde el 28 de mayo, llevamos dos elecciones –locales y generales–, dos exámenes finales y ¿cuál ha sido el resultado? El caos, que ha llevado a pactos inverosímiles con mayorías contra natura. ¿En qué estábamos pensando cuando fuimos a votar? Hemos votado tan mal que resulta que el partido que ha conseguido más escaños (137) ha resultado perdedor, y se ha proclamado vencedor su contrincante con 16 escaños menos (121). ¿Dónde estábamos cuando enseñaban Matemáticas? Hemos votado tan mal que, al final, van a decir quién gobierna este país uno que lleva años sin aparecer por clase, el abusón que ha estado metido en todas las peleas y todos los que se quieren ir del colegio. Así que otras vacaciones perdidas con tanta tarea que no sé si nos va a dar tiempo para estudiarlo todo antes de septiembre. Como dice el profe –no sé si con afán de insultar–, con estos bueyes tenemos que arar. Mucho van a tener que abrir la mano nuestros políticos, muchas concesiones tendrán que hacer, para dar por bueno el resultado y concedernos el título de país gobernable. Y si no aprobamos en septiembre, pues ya se sabe, a repetir. Otro año perdido.