De los productores de “España nos roba”, llega “Los bobos de la sopa boba”, el éxito cinematográfico del otoño en las pantallas de cine del país, doblada al catalán, el euskera, el gallego y el bable. El argumento de la comedia quedaría más o menos así: El presidente del Gobierno convoca a todos los presidentes autonómicos a una comida en un conocido restaurante de Madrid e insta ufano a cada uno a que elija el menú a su conveniencia. Adrián Barbón, hombre de gustos culinarios comedidos, pide un pote asturiano corto de compango. A un caldo gallego se apunta su homónimo vecino. Otros de paladar más refinado, como los titulares de las Generalidades catalana y valenciana, prefieren langosta. El lendakari se suma a la fiesta y decide hincarle el diente a un generoso chuletón. Ayuso, por su parte, no se fía del anfitrión y se lleva un catador para que prueba la comanda. Cuando el camarero llega con la factura, Sánchez sorprende a todos y dice que lo más justo es pagar a escote. De manera que a Barbón las berzas le cuestan como angulas, y el culín de sidra le sale a precio de Moët Chandon. Mientras echan cuentas, el presidente de Cataluña desaparece de la sala, hace un “sinpa” mientras Sánchez justifica la huida: "Pobrecillo, le da vergüenza reconocer que está sin blanca". Y añade: “Seamos generosos y comprensivos. Le vamos a perdonar no solo la comida, también el alquiler, la luz y el agua y hasta la gasolina del coche oficial”. O sea, que se acabó el para todos café. Peor aún, se premiará con el mayor trozo de la tarta del postre no al mejor gestor sino al manirroto.

Así sería, en versión jocosa -aunque maldita la gracia que hace- , el guion del anuncio de la quita de la deuda de Cataluña con el Fondo de Liquidez Autonómica, que asciende a más de 70.000 millones de euros. Y que vamos a pagar el resto.