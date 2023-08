¿Y ahora qué?

La inestabilidad de la formación de un gobierno de "incertidumbres" con altos costes laborales y financieros, supone una clara amenaza para la inversión y el empleo, y un activador para la desaceleración económica. ¿Son sostenibles las pensiones? La última reforma basada en subir los ingresos mediante cotizaciones sociales es un empujón para que las empresas caigan por el precipicio de la competitividad, además de dar una patada hacia adelante para la nueva reforma de susto o muerte comprometida para el año 25 con un par de soluciones a corto plazo: aumento de cotizaciones (no hay margen viable) o reducción de pensiones.

Es evidente que las pensiones corren un tremendo peligro por insolvencia, por lo que requiere una revisión de los gastos del Estado y una reforma que equipare, más justamente, el esfuerzo de lo contribuido con lo percibido. ¿La inmigración resolverá las pensiones? Los trabajos del futuro cercano requerirán mucha preparación y talento. El problema del trabajo no es de cantidad sino de calidad. La Sanidad, ¿es viable? El conjunto de las Comunidades finaliza el año con una deuda sanitaria de diez mil millones mientras las listas de espera para una operación supera por primera vez en la historia las 800.000. La Sanidad española tiene una trayectoria reconocida, principalmente por el trabajo de la mayoría de los sanitarios, aunque los abusos (gratis para todos todo el tiempo) y la mala gestión no profesionalizada, le ponen fecha de caducidad. ¿Habrá que aplicar recortes? Nuestros acreedores pondrán condiciones para seguir endeudándose.

Nuevos ajustes son inevitables. España es el socio de la zona euro con mayor registro de desfase presupuestario. Se sigue gastando muy por encima de los ingresamos, y no en inversión sino en gasto corriente. ¿Hay que de subir el Salario Mínimo? "Entre el SMI y robar está trabajar". Palabras de la presidenta italiana Meloni. Una política pública como la de subir el SMI no sólo hay que juzgarla por sus buenas intenciones sino sobre todo por sus resultados. Su aumento representa menos rentabilidad para las empresas, con la consiguiente traslación a la subida de precios al consumo y a un menor empleo, especialmente para los noveles y no cualificados. El SMI actual equivale dos mil euros brutos doce meses al año: el más caro de Europa en función del salario medio/país. Hay seis países en la UE que carecen de SMI (Austria, Italia, Finlandia, Dinamarca, Suecia y Chipre) y su paro es de tres veces menor que España. En estos cinco años las cotizaciones han subido un 44,7%, el más alto de Europa. Ahí es donde hay que intervenir.

Que el gobierno anuncie aumentos de SMI es como aquel que te invita a cenar y pagas tú. ¿Las ayudas son la solución para las personas vulnerables? Para repartir, primero hay que crear. Los cuentos no cuadran las cuentas públicas. La solución es incentivar el empleo y la iniciativa. ¿Cuáles son los principales problemas de España? La sumisión geopolítica que está detrás de la disolución socioeconómica que propicia la desintegración de la clase media. El invierno demográfico. Y la posible desintegración del territorio de España, impulsado por los abundantes vende patrias y los rompe patrias. La solución es verdaderamente difícil pues no se puede convencer a aquel que no evoluciona y se mantiene cien por cien en el error.

¿Por qué España tiene tan baja productividad? España está desequilibrada: solo el 35% de la población está activa y trabajando en el sector empresarial. Hay tantos trabajadores privados como pensionistas, empleados públicos y parados juntos, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, con una brecha entre sueldos públicos y privados de mil euros mensuales a favor de los primeros, lo que es letal para la productividad del país. Otro factor, es la deuda que se eleva en 360.000 millones de euros desde la pandemia, mientras el PIB sigue 82.000 millones por debajo. El acumulado de la deuda pública genera unos intereses anuales de 40.000 millones al mes, y subiendo. ¿Habría que subir más los impuestos? Sería la medida ideal para acabar definitivamente con la competitividad, expulsar la acción empresarial y aumentar el paro.

En la última legislatura se subieron casi 50 tipos impositivos, y ahora España lidera el "esfuerzo fiscal" de la OCDE. Hay que buscar activos económicos vía competitividad de la empresa privada y eficiencia en la administración pública. No se trata tanto de gastar más sino mejor. Lo que no tiene sentido es que, por ejemplo, un español, con tres veces menos remuneración que un alemán, paga tres veces más impuestos por su casa. ¿La inflación no cede? La inflación es acumulativa por año siendo la forma más eficaz de diluir la riqueza de las personas. El dinero barato que han tenido los gobiernos sale caro a los ciudadanos en forma de inflación. ¿Peaje en autovías? Se ha comprometido con Bruselas implementar peajes en todas las autovías del país en 2024, y a partir del 2026 una tasa por kilómetro conducido mediante geolocalizador. Otro impuesto al coche a sumar a los seis más que ya recaudan cuatro veces más que lo dedicado al mantenimiento vial.