¿No estaba cerrada la carretera a los Lagos?

Pues no. La carretera de los Lagos no estaba cerrada a los vehículos particulares, porque, además de poder subir entre las 21.00 y las 7.30 horas, pueden bajar en cualquier momento, lo que incrementa la inseguridad en una carretera empinada, estrecha, sinuosa y con unos tramos en mal estado y otros lamentables, como el que une Enol y La Ercina. A esos riesgos se enfrentan cada día los conductores de autobuses y taxis, sin que hasta ahora se hayan atendido sus quejas y sus propuestas de mejora. Es verdad que en unos días la carretera quedará clausurada las 24 horas a los vehículos no autorizados, lo que hace suponer que mejorará la seguridad.

El accidente del lunes, por otro lado, ha resucitado el tren de cremallera. Habrá que ver, primero, si es viable, y si lo fuera, si se consiguiera financiación y si se decidiera construirlo (difícil se antoja que cuadren tantos síes), ante todo, habría que buscar soluciones justas para quienes ahora obtienen el sustento del plan de transporte. No pueden ser los perdedores.