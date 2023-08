El primer fin de semana de agosto marca el cénit de las vacaciones con la Feria de Muestras recién estrenada convertida en el mayor acontecimiento económico del año, el emocionante Descenso revalidado como la prueba deportiva con mayor repercusión mundial de la región y la exaltación de la folixa en su apogeo con el doblete rompedor de las citas sellera de ayer y xiringüelera de hoy. Este verano, todavía más, con una Asturias a reventar de visitantes, se mire hacia donde se mire, y que empieza a resultar apetecible no solo para los allegados ocasionales sino también para aquellos emigrantes climáticos, al alza, que huyen del calor extremo. Un éxito como destino de recreo y residencia que requiere cuidarlo con esmero y reflexionar sobre qué tenemos y cómo aspiramos a ordenarlo.

Hace cuatro años, dos meses y once días, en vísperas de las anteriores elecciones autonómicas y tras el segundo accidente mortal en la Senda del Oso al precipitarse un excursionista que se apoyó sobre una barandilla dañada, lamentábamos aquí la inquietante dejadez que asuela al Principado, donde nadie parece abochornarse por las cosas que no funcionan, ni se apura a corregirlas. Sustituir unos pocos postes solo en las zonas conflictivas exigió una eternidad. Nadie puso el suficiente interés en realizar otros arreglos hasta que regresaron las urnas el pasado mayo. Aún hoy prosiguen las quejas por el abandono de muchos tramos.

El tren a vapor de Trubia a Collanzo acumula un año de retraso por un trámite burocrático de homologación de la locomotora, según supimos esta semana. No hay director general que no prometa conectar la estación de esquí de Fuentes de Invierno a la red eléctrica y ahí sigue inmutable quemando gasóleo para producir corriente. Como esa caldera de pellets para calentar el refugio de Brañagallones, en Redes, que lleva cuatro años adquirida y guardada en un almacén porque nadie la instala... El reelegido presidente del Principado fijó como reto para la próxima legislatura entrar "en otra dimensión turística", dejando de "acoxar a cada pasu". Imposible dar el salto en este momento gozoso, lleno de oportunidades, sin antes replicar los aciertos, pero también evaluar los fallos, no vaya a ahogarnos la ola del éxito.

Los mejores días de Asturias no llegarán simplemente por florear con palabras hermosas los discursos sentimentales. Hace falta trabajar desde el primer minuto y encarar las dificultades con valentía y firmeza, sin cambiar de criterio según soplen la brisa marina o las corrientes sociales, ni olvidándose de pasar a la acción por la complicación de decidir, y por ende, elegir. En suma, por miedo a gobernar.

Para llegar a otro nivel hace falta eficiencia en los proyectos y diligencia al ejecutarlos. Las competencias han recaído en el nuevo organigrama en una vicepresidencia de marcado carácter político, constituida con ese marchamo expreso para coordinar un Ejecutivo de coalición de diferentes sensibilidades y que suma además a esta responsabilidad ideológica otros cometidos dispares. Hay que desearle éxito y acierto en la tarea por la dimensión del sector para el Principado. Desde luego el fracaso estará garantizado si los pasos del turismo, un patrimonio de la Asturias entera sin colores, necesitan pasar a partir de ahora por el tamiz de la afinidad o la estrategia partidaria.

La excelente imagen de marca que tanto costó construir estuvo a centímetros de padecer el lunes un terrible golpe con el vuelco de un autobús camino de los Lagos. En esta época, unas 3.000 personas venían subiendo y bajando cada día por la empinada carretera de montaña. Los madrugadores, en sus autocaravanas o coches, que ahora ya no podrán hacerlo. El grueso, en el transporte organizado, hasta una treintena de autocares. Existen dos verdades incuestionables: que esa vía angosta donde incluso los vehículos pequeños sufren al cruzarse no está diseñada para soportar tráficos intensos y que la elevada profesionalidad de los conductores evitó sustos en la línea durante años. Nadie puede protegerse totalmente contra la fatalidad, pero nada hay peor tampoco que mirar hacia otra parte. Políticos y técnicos parecen por fin decididos a ordenar la afluencia a uno de los iconos del paisaje asturiano, ya era hora. Pero el transporte no es lo único que necesita enmienda. La zona carece de cobertura telefónica y servicios adecuados. El área para atender visitantes abre bastante después de que empiecen a llegar los primeros y cierra mucho antes de que se vayan. Y, en fin, apenas existe espacio para guarecerse cuando cambia el tiempo.

La comunidad necesita liderazgo para levantar un proyecto sugestivo de vida en común y aprovechar bien las potencialidades, confiando en las fortalezas propias y alentando la esperanza. La región, además de escaparate de esa política de excelencia entendida como sentido del deber y respeto al oponente –qué menos, hasta dónde cayó el civismo–, también tiene que ser modelo de gestión. Para no arrancar hojas al calendario y ver estancado lo de siempre. Para apearse de la noria y dejar de clamar cansinamente por lo mismo. Para que Asturias por fin se active ante lo grave y ante lo nimio, y encienda de una vez "les lluces llargues".