La Feria de Muestras y el día de la marmota

Seguramente el éxito consiste en no cambiar lo que funciona, en no embarcarse en inventos. El ejemplo palmario lo tuvimos ayer con la apertura de puertas de la Feria de Muestras y el espectacular llenazo del Descenso Internacional del Sella. Si Luis Adaro Ruiz Falcó levantara la cabeza se sorprendería de que su ingeniosa creación siga cosechando réditos pese a mantener su tradicional esquema, ya sexagenario. Sólo ha cambiado el tamaño de los stands y su contenido y la forma de vestir de los visitantes, cada vez más desenfadado salvo la tarde encorbatada y de floripondio de los discursos institucionales. Un cambio textil, pero no de modelo, pues el ritual se mantiene año tras año. En el Sella ocurre algo parecido: siempre más de lo mismo, pero nadie se cansa de regresar cada primer sábado de agosto a la repetición machacona del día de la marmota. Hubo una época en que incluso siempre ganaban la prueba los mismos palistas…

Aunque en las intervenciones de los políticos en la jornada inaugural se repite machaconamente el alegato en favor de la innovación como hecho referencial para el avance de Asturias, no ha entrado en la Feria de Muestra un vendaval de modernización. Ni falta que le hace al Día de Langreo o de Tineo, a la exaltación del jovellanismo, a los Urogallos del Centro Asturiano de Madrid, al bocadillo de calamares o a la parrillada de El Cuco, al coche de ocasión o a la jornada técnica de los ingenieros técnicos industriales, aunque ya no esté el sempiterno Enrique Pérez dirigiendo la orquesta. Siguiendo la estela del optimista patológico, los mandamases políticos y empresariales de la región hablaron la tarde del viernes desde el estrado de la Feria de innovación, sostenibilidad y digitalización (como cada año, por otra parte, si recuperan los discursos precedentes, que eso tampoco cambia). También de valentía y audacia. La convocatoria veraniega gijonesa no necesita embarcarse en osadías mientras cada año se siga batiendo el récord de visitantes y se mantenga el nivel de las ventas. Más este año, que el Ayuntamiento de Oviedo fletará autobuses gratis y el club azul de Pachuca expondrá sus poderes en el stand capitalino a unos metros de los cimientos de El Molinón que gobierna Orlegi.