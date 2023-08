Viabilidad. Es la palabra más utilizada cada vez que hay que abordar un problema de enjundia en nuestra región. Es el recurso que sustituye a la falta de capacidad para resolver un problema: darle una patada hacia adelante. Hay que hacer un estudio, dicen ahora. Si tienes intención de hacerlo, lo haces. Y si no, simplemente di que no quieres o no puedes hacerlo y ya está, es fácil. En el caso primero, ¿si en vez de hacer el estudio pones en marcha la solución? ¿Qué te parece? Estos días, y la verdad, ya cansa un poco, está otra vez de moda y desde hace 25 años el tren a los Lagos que propuso mi gobierno como solución a un problema que 25 años después sigue sin resolverse. Parece que ahora estudiarán la viabilidad. Este proyecto ya ha sido viable, inviable y otra vez viable, y ahora en fase de estudio. Solamente un mensaje: decidir. Si no queréis hacerlo, decirlo. Es fácil, repetir conmigo: "no quiero hacerlo". ¿Ves?, no era tan difícil. Si la cuestión es que queréis hacerlo y no sabéis, seguro que hay quién puede ayudaros. Todos sabéis que es viable, solo necesita una cosa: ganas e ideas claras. Es posible que haya otras alternativas, de hecho las hay. No se trata tanto de hacer el tren o no como de decidir qué hacer dando una solución estable, duradera y segura, por supuesto. Esto es aplicable no solo al tren de triste actualidad, también a cantidad de situaciones similares en toda Asturias y va dirigido no solo al Gobierno, también a los políticos de todos los colores con gobierno o sin él, que no asumen compromisos con las soluciones a las necesidades de nuestra sociedad por "miedo" a equivocarse y perder algún privilegio. Si tienes miedo a equivocarte, tu sitio no está en la política, Asturias necesita decisiones firmes. Un mínimo de valentía por favor. Mucho ánimo a todos y si estas en el Gobierno, "más".