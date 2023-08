El club de los profetas cortos

Hay un club que no tiene reservado el derecho de admisión y en el que tienen cabida todos aquellos que se creen en posesión de la verdad absoluta. Sí, esos que no admiten matices ni dudas ni interrogantes. La verdad impura e inmadura de quienes se mueven por intereses de cualquier tipo o viven enganchados al veneno del prejuicio y las ideas precocinadas. Los miembros de ese club se consideran profetas. Es decir, pueden adivinar el futuro y lanzar pronósticos sobre lo que va a pasar de forma inevitable. Casi siempre se inspiran en lo que más puede beneficiarlos o en los temores que surgen con cualquier aspecto que sea positivo para quienes no están en su bando. O en su banda. Los profetas cortos tienen un excelente caldo de cultivo en los periodos electorales. Es entonces cuando, adoptando una pose muy solemne como corresponde a la ocasión, se lanzan a leer el futuro basándose en cimientos tan precarios como las encuestas (que son como algunos entrenadores de fútbol, fracasan una y otra vez pero se siguen contratando) o las consignas partidistas o los púlpitos teledirigidos. Es un club con distintas escalas de valor, como suele sucede con los entornos tóxicos. Hay profetas de primer nivel a los que se les paga por sus actividades de "Nostradamus" de feria y hay otros que se suman a la multitud de opinadores anónimos o no de las tupidas redes sociales, sobre todo la que acaba de matar a un pajarito consolidado para sustituirlo por una letra del alfabeto en una de las jugadas empresariales más delirantes de la historia. Luego, esos mismos profetas se esfuerzan, en caso de haberse equivocado y ser desmentidos por la realidad, por explicar las razones de sus errores, tomándose muy mal que alguien les recuerde que han metido las patas y que la verdad, por fortuna, tiene las ídem muy largas.