El año en que Bahamontes me devolvió la ilusión

Tenía 16 años y acababa de dejar el Corazón de María, en Balmaseda (Vizcaya), donde vivía en un internado mientras cursaba el Bachillerato con el objetivo de dar el salto y preparar los estudios superiores de sacerdocio. Llevaba allí cuatro años pero mi hermano José, que regentaba una barbería en El Musel, en Gijón, convenció a mi padre para que dejara el seminario y fuera a ayudarle a sacar adelante el negocio.

Aquella decisión no gustó en Balmaseda, donde el padre prefecto veía en mí buenas cualidades para el clero. Era el verano de 1959 y mi vida dio un vuelco total. Hice la maleta, abandoné la formación religiosa y empecé a dormir en una cama turca situada bajo la escalera de la barbería donde malamente descansaba de jornadas laborales que empezaban a las ocho de la mañana y terminaban a las diez de la noche.

De un aprendizaje estricto y religioso, a sobrevivir entre marineros y contrabandistas mientras me iniciaba poco a poco en un oficio que se convirtió en mi profesión para el resto de la vida. Valores como el sacrificio, la disciplina y el esfuerzo, inculcados por mis padres y reforzados en el seminario, me ayudaron a no caer en vicios indeseables.

La radio era la mejor compañía en momentos de soledad, miedo, por qué no reconocerlo, y tristeza. Y llegó el mes de julio y gracias a un transistor que había en la barbería y que seguramente había salido del estraperlo, me enteré de que un tal Federico Martín Bahamontes había ganado el Tour de Francia. El primer ciclista español en lograr semejante gesta.

Aquel triunfo me hizo reflexionar. Yo era un chavalín esmirriado y estaba claro que emular el éxito del "Águila de Toledo" me quedaba lejísimos. Durante mucho tiempo fue mi ídolo pero no por el deporte sino por la sencilla razón de lograr lo que nadie hasta entonces había conseguido en nuestro país. Por mi mente solo pasaba ayudar a mi hermano, aprender lo más rápido posible el oficio y conseguir que la barbería fuera mejor para poder progresar.

El pasado martes me desperté con la noticia del fallecimiento de Bahamontes y me recordó aquellos duros inicios en Gijón. Tengo que reconocer que el triunfo del Águila me devolvió la ilusión perdida tras haber abandonado Balmaseda casi sin previo aviso. En una entrevista antigua y recuperada como homenaje al campeón español le leí: "De 1959 todos los recuerdos son buenos. Se me abrieron todas las puertas y la victoria también sirvió para que todos los españoles pudieran levantar la voz".

Mis recuerdos de aquel año no son buenos. Lo único bueno me lo regaló Bahamontes quien, al menos, a mí, me descubrió que los sueños se pueden cumplir si uno pelea por ellos. Una lección única por la que le estaré siempre agradecido. DEP