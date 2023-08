Violencia, actividad físico-deportiva y educación

El verano es muy apropiado para realizar actividad físico-deportiva, y debe recordarse que está bien asentada la relación entre vida activa y salud. Durante mucho tiempo se extendió la idea de que el deporte era "catártico", es decir, capaz de generar un efecto purificador y liberador de las tensiones cotidianas, una válvula de escape para muchas personas y una práctica valiosa para la expansión de los valores. Sin embargo, desde hace unas décadas, ganó fuerza en algunos sectores la consideración del deporte como un ámbito abonado para el aprendizaje de conductas violentas.

El deporte y, en general, la actividad física, proporcionan muchos beneficios, pero también pueden tener efectos muy negativos si se ven contaminados por la violencia. El nivel de la violencia en sus diversas modalidades puede variar considerablemente según quiénes sean los protagonistas, las víctimas, los lugares donde se produce, etc., pero en todos los casos conviene prevenirla y reaccionar con rapidez una vez que se detecta.

La escuela, en su sentido más extenso, no puede desentenderse de su responsabilidad en la seguridad y la convivencia, particularmente si tenemos en cuenta los conflictos que por doquier acechan. Esta institución debería actuar como un escudo frente a cualquier modalidad de violencia y, al mismo tiempo, debería promover la práctica físico-deportiva saludable, formativa, impulsora de enriquecimiento personal.

Es urgente garantizar la seguridad mediante protocolos apropiados en los que se consideren aspectos individuales, sociales, deportivos y ambientales. Cuando la actividad físico-deportiva se realiza en los centros escolares, las propias instituciones deben involucrarse activamente en la estrategia preventiva de la violencia, mediante la identificación y neutralización de peligros, la facilitación de información, el establecimiento de reglas apropiadas, la apertura de canales de diálogo y comunicación, así como el fomento de valores.

La prevención es aplicable a los diversos tipos de violencia, aunque también se precisa una consideración específica de cada modalidad de conducta violenta o una atención combinada, si fuese el caso, siempre en función de su motivación, manifestación y grado destructivo. Aun cuando los límites no son diáfanos, los comportamientos violentos verbales (insultos, amenazas...), psicológicos (exclusiones, burlas...) y físicos (puñetazos, patadas...) tomados en conjunto y por separado pueden ser muy perturbadores y dañinos. A veces esas conductas se insertan en un marco más amplio de violencia sexual, racista o xenófoba.

La actividad físico-deportiva femenina está particularmente expuesta a la sexualización, referida al proceso por el cual se tiende a ver a la mujer que realiza ejercicio como objeto sexual. El foco de atención sobre las mujeres, si se compara con lo que acontece con los varones, se sitúa mucho más en la apariencia física, en el atractivo o en la ropa; lo cual, además de exponerlas a conductas violentas, puede transmitir el mensaje, siquiera sea de modo implícito, de que la belleza es más importante que la destreza.

La institución escolar, en sus diversos niveles, no ha de ser ajena a los comportamientos violentos que, aunque pueden afectar a cualquier persona, victimizan con más frecuencia a mujeres y a estudiantes de grupos vulnerables. La actividad físico-deportiva debe realizarse en un marco respetuoso de la dignidad humana; de ahí que gradualmente se vayan incorporando protocolos para prevenir y atajar la violencia.

Aunque el deporte per se no genera violencia, es verdad que también pueden surgir muchas manifestaciones de violencia racial y xenófoba, como los graves y lamentables incidentes acecidos hace pocos meses en el fútbol español, con Vinícius, jugador del Real Madrid, como víctima de condenables insultos. ¡Qué no sucederá en otros ámbitos más alejados de los focos mediáticos!

La actividad físico-deportiva realizada en compañía brinda una excelente oportunidad para la relación interpersonal gratificante, pero en entornos multiculturales, cada vez más extendidos, si no se potencian los encuentros de carácter comprensivo y empático, puede surgir la chispa de la intolerancia, más aún en terrenos muy competitivos.

Mediante la creación de espacios para la actividad físico-deportiva segura de todos los estudiantes, se avanza hacia un horizonte incompatible con las conductas violentas. La educación, desde la escuela infantil hasta la institución universitaria, permite ensayar nuevas prácticas comunicativas y relacionales distinguidas por el compromiso con la inclusión, la diversidad y la convivencia.

La UNICEF asocia el deporte y sus valores intrínsecos con el desarrollo y la paz. El deporte influye positivamente en la educación, la inclusión social, la protección y el empoderamiento, aspectos positivos para las personas de todas las edades, pero especialmente relevantes para el desarrollo y la calidad de vida de los jóvenes, sobre todo si pensamos en una sociedad tan sedentaria como la que tenemos, en la que se pasa excesivo tiempo delante de las pantallas y que tantos perjuicios acarrea para la salud.